Кір Стармер привітав угоду між США і Україною у Саудівській Аравії і назвав це "видатним проривом"

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер привітав досягнуту сьогодні, 11 березня, угоди між делегаціями США і України у Саудівській Аравії та назвав це "видатним проривом". Про це він написав у мережі Х.

"Я щиро вітаю сьогоднішню угоду та вітаю президента Трампа та президента Зеленського з цим видатним проривом. Це важливий момент для миру в Україні. Тепер нам усім потрібно подвоїти наші зусилля, щоб якнайшвидше досягти міцного та безпечного миру".

Раніше Кір Стармер провів у своїй країні саміт європейських країн, присвячений підтримці України та посиленню обороноздатності Європи. Британія послідовно займає позицію підтримки України, підтримує її фінансово і озброєнням, навчає українських військовослужбовців з першого року широкомасштабного вторгнення.

Україна прийняла пропозицію Вашингтона щодо негайного запровадження тимчасового режиму припинення вогню. Тепер слово за Москвою.

Джерело: InfoKava