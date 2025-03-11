"Підтримати"
Тренди:
Новини
Кір Стармер привітав угоду між США і Україною у Саудівській Аравії і назвав це "видатним проривом"
Результати перемовин США і України у Саудівській Аравії
У Китаї розкритикували політику Трампа "Америка понад усе"
Республіканці закликали Трампа поновити військову допомогу Україні
Ключові угоди лондонського саміту з підтримки України
Новини коротким рядком
Телекамери зафіксували зраду - Bloomberg
Погоджено угоду Київ і Вашингтона про корисні копалини - Financial Times
Трамп заявив про майбутню зустріч з Зеленським - для підписання угоди
Дуда зустрівся з Трампом у Вашингтоні – зустріч тривала 10 хвилин
Анджей Дуда окреслив погляд Польщі на війну в Україні
Україна не прийме ультиматумів від Росії - заява Зеленського в Анкарі
Вимога Трампа віддати 500 млрд "відступних" і контроль над ресурсами означає повну колонізацію України
Словаччина та Угорщина продовжують підтримувати наміри Росії та активно виступати проти України
У Польщі не підтримали ідею Зеленського про створення єдиної європейської армії
Всі новини
Політика / Війна / Головні новини

Кір Стармер привітав угоду між США і Україною у Саудівській Аравії і назвав це "видатним проривом"

22:59, 11 бер 2025
3
Версія для друку

 

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер привітав досягнуту сьогодні, 11 березня, угоди між делегаціями США і України у Саудівській Аравії та назвав це "видатним проривом". Про це він написав у мережі Х.

"Я щиро вітаю сьогоднішню угоду та вітаю президента Трампа та президента Зеленського з цим видатним проривом. Це важливий момент для миру в Україні. Тепер нам усім потрібно подвоїти наші зусилля, щоб якнайшвидше досягти міцного та безпечного миру".

Раніше Кір Стармер провів у своїй країні саміт європейських країн, присвячений підтримці України та посиленню обороноздатності Європи. Британія послідовно займає позицію підтримки України, підтримує її фінансово і озброєнням, навчає українських військовослужбовців з першого року широкомасштабного вторгнення.

Україна прийняла пропозицію Вашингтона щодо негайного запровадження тимчасового режиму припинення вогню. Тепер слово за Москвою.

Джерело: InfoKava


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Фото / Київ
20-08-2024, 22:18
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще