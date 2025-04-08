Відкрито новий пункт пропуску на кордоні України з Угорщиною 

8 квітня розпочав роботу новий пункт пропуску “Велика Паладь – Надьгодош” у Закарпатській області. Це перший за останні десятиліття новий пункт на українсько-угорському кордоні.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Пункт запущено на тимчасовій інфраструктурі — це дозволило швидко реалізувати проєкт. У майбутньому тут буде збудований повноцінний пункт пропуску.

Новий пункт пропуску призначений для легкових авто до 3,5 тонн. Працюватиме він щоденно з 7:00 до 18:00 та має дві смуги на в’їзд і виїзд. За добу його зможе перетинати 200 авто та 600 пішоходів, за рік – 73 тисячі авто та 220 тисяч пішоходів.

"Відкриття “Великої Паладі” – повністю відповідає державній Стратегії з розбудови пунктів пропуску до 2030 року. Ми крок за кроком втілюємо її в життя, відкриваючи нові можливості для прикордонних територій, бізнесу та громадян.

Дякую партнерам за конструктивний діалог у питанні розбудови кордону та спільну реалізацію домовленостей, зокрема — і щодо запуску руху порожніх вантажівок на “Лужанці – Берегшурань” наприкінці минулого року", - написав прем'єр.

Новий пункт пропуску — це зменшення черг для легкових на інших переходах, підтримка місцевого розвитку та посилення співпраці з європейськими партнерами.

"Продовжуємо працювати далі — заради сильної, відновленої та європейської України", - зазначив Шмигаль.