Хто займе папський престол і стане новим понтифіком

Після смерті папи римського Франциска спекуляції про його наступника посилилися. Нового понтифіка оберуть, імовірно, у перших числах травня на конклаві в Сикстинській капелі. Як і раніше, заздалегідь офіційних кандидатів немає: кардинали таємно голосують, і тільки в міру голосування стають зрозумілими фаворити.

Відхід папи Франциска засмутив увесь католицький світ, але й поставив питання: хто стане його наступником? Конклав, імовірно, розпочнеться в перших числах травня, а поки весь світ в очікуванні.

Про можливих претендентів на пост наступника папи римського розповіла DW.

Як і раніше, жодних офіційних списків кандидатів немає: кожен кардинал пише ім'я на бюлетені, і тільки під час голосування виявляється фаворит. І коли підбиваються підсумки, над Ватиканом виникне білий дим.

Головними претендентами сьогодні називають трьох італійців, які загалом продовжують курс Франциска.

70-річний кардинал П'єтро Паролін, держсекретар Ватикану, вважається досвідченим дипломатом із бездоганною репутацією. Його вирізняють стриманий стиль, глибоке знання міжнародної політики та підтримка багатьох кардиналів з Європи.

60-річний латинський патріарх Єрусалима П'єрбаттіста Піццабалла запам'ятався світові в жовтні 2023 року, коли запропонував себе в обмін на заручників, захоплених ХАМАС. Цей вчинок викликав повагу навіть у далеких від католицької церкви людей.

Ще один сильний кандидат - 69-річний архієпископ Болоньї Маттео Марія Дзуппі. Він відомий в Італії не тільки як церковний діяч, а й як активний учасник громадських дискусій, здатний говорити про складні теми простою мовою. Дзуппі користується підтримкою серед ліберально налаштованих вірян.

Італійці не обиралися папами з 1978 року, але на конклаві вони все ще зберігають вплив. Однак лише 18 учасників конклаву - італійці, а загалом у голосуванні візьмуть участь представники 71 країни.

Поява папи зі США малоймовірна. Кардинал Раймонд Лео Берк, один із найзатятіших критиків Франциска, занадто консервативний для більшості кардиналів. Крім того, після президентства Дональда Трампа сприйняття американських кандидатів у Ватикані стало менш вагомим.

Увага також прикута до кардиналів з інших регіонів. Серед них вирізняється 67-річний філіппінець Луїс Антоніо Тагле, харизматичний лідер, якого вже давно розглядають як «папу майбутнього». В Азії католицизм переживає зростання, і кандидат із Філіппін може стати символом цього руху.

Є й інші можливі фігури, наприклад 74-річний мексиканець Карлос Агіяр Ретес. Але його шанси невисокі через складні відносини між Мексикою і США.

Менш імовірним є вибір понтифіка з Африки або Німеччини. Кардинал Роберт Сара з Гвінеї незабаром досягне віку 80 років - граничного для обрання. Німець Герхард Людвіг Мюллер, відомий своїми різкими висловлюваннями, навряд чи отримає достатню підтримку.

На вибори може вплинути і скандал навколо сексуальних зловживань у церкві. Хвиля розслідувань і протестів посилює тиск на кардиналів, а деякі американські групи вже заявили про намір вивчати біографії учасників конклаву в пошуках компромату.

Вибори триватимуть стільки, скільки буде потрібно для досягнення згоди. Переможця сповістить білий дим над Сикстинською капелою. І, як показала історія 2013 року, коли Хорхе Маріо Бергольйо несподівано став папою Франциском, підсумок може стати повною несподіванкою для всього світу.