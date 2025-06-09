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Європа / Суспільство

ЄС зацікавився порносайтами через відсутність перевірки віку користувачів

23:02, 09 чер 2025
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Єврокомісія відкрила розслідування щодо чотирьох порносайтів — Pornhub, Stripchat, XNXX і XVideos — через ймовірну відсутність ефективної перевірки віку користувачів. За даними Комісії, всі зазначені ресурси використовували самодекларацію віку одним кліком, що не забезпечує належного захисту неповнолітніх.

Про це пише The Guardian.

Розслідування розпочато в межах Закону про цифрові послуги (DSA), який запроваджує суворі вимоги до онлайн-платформ щодо боротьби з дезінформацією, кібератаками, незаконною торгівлею та захистом дітей. Зокрема, закон вимагає запобігання психічній шкоді, яку може завдати доступ до контенту для дорослих.

Єврокомісія наголосила, що розслідування не має фіксованих строків, але подальші кроки будуть вжиті оперативно, залежно від реакції компаній. Платформи можуть уникнути санкцій, якщо запровадять перевірку віку, яка відповідатиме європейським стандартам. У разі порушення їм загрожує штраф до 6% світового річного обороту.

DSA покладає на Єврокомісію повноваження регулювати платформи з аудиторією понад 45 мільйонів користувачів, інші платформи контролюють національні органи. Stripchat після апеляції більше не вважається «дуже великою онлайн-платформою», тому надалі регулюватиметься кіпрським наглядовим органом. Водночас розслідування щодо неї триває, оскільки зміна статусу набуде чинності лише у вересні.

Материнська компанія Pornhub — Aylo Freesites — заявила про готовність співпрацювати та дотримання законодавства. У компанії наголосили, що найефективнішим способом захисту є перевірка віку на рівні пристроїв користувачів. Коментарі від Technius, а також представників XVideos і XNXX поки не надійшли.


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