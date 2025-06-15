15 червня, в неділю, лідери країн «Великої сімки» зібралися на саміт в Канадських Скелястих горах з питань зовнішньої політики і торгівлі. Саміт завершується сьогодні, 17 червня. Його пріоритети: зміцнення миру і безпеки, створення найважливіших ланцюжків поставок корисних копалин і створення робочих місць. Такі питання, як мита США і конфлікти на Близькому Сході та в Україні також у центрі уваги.

Саміт проходить на гірському курорті Кананаскіс, приблизно в 90 км (56 милях) на захід від Калгарі. Про це повідомив Reuters.

Канада, яка приймає саміт, прагнула уникнути зіткнень з Дональдом Трампом, тому багато питань обговорювалися цілком компромісно.

Канада вже має не дуже позитивний досвід спілкування з Дональдом Трампом - під час його першого президентського терміну, коли країна приймала саміт у 2018 році, Трамп покинув саміт, перш ніж засудити тодішнього прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, назвавши його «вкрай нечесним і слабким» і доручивши делегації США відкликати своє схвалення підсумкового комюніке.

«Ця зустріч буде успішною, якщо Дональд Трамп не влаштує "виверження", яке завадить всьому зібранню. Все, що понад це, — соус», — сказав професор міжнародних відносин Оттавського університету Ролан Періс, колишній радник Трюдо з питань зовнішньої політики.

«У кращому випадку... ніяких реальних потрясінь не відбудеться», — сказав Джош Ліпскі, голова відділу міжнародної економіки аналітичного центру Atlantic Council і колишній співробітник Білого дому та Держдепартаменту.

Дипломати заявили, що Канада відмовилася від ідеї традиційного всеосяжного спільного комюніке і замість цього опублікує резюме голів у надії стримати катастрофу і зберегти взаємодію з США.

Високопоставлений канадський чиновник повідомив журналістам, що Оттава хоче зосередитися на діях, які сім країн-членів — Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія і США — могли б вжити спільно.

А «виверження» все ж відбулося: президент Сполучених Штатів Дональд Трамп достроково покинув саміт «групи семи» в Канаді. Прес-секретар Білого дому Керолайн Левіт пояснила — президент вирішив повернутися додому через події на Близькому Сході. Сам Трамп написав на «Трус соушл», що «всі повинні негайно покинути Тегеран».

Раніше Макс Бергманн, директор Центру стратегічних і міжнародних досліджень, сказав, що перший міжнародний саміт Трампа дасть перші підказки щодо того, чи зацікавлений Трамп у співпраці з союзниками для вирішення спільних проблем.

Схоже, своїм демаршем Трамп уже дав відповідь на це питання.

Сьогодні до саміту G7 в Канаді має приєднатися президент України Володимир Зеленський.

Канада давно є одним з найпалкіших прихильників України. Однак під час підготовки до саміту надія на сильну заяву на підтримку України згасла. Замість цього успіхом Києва мала вважатися дружня зустріч Трампа і Зеленського. Але зустрічі, швидше за все, не буде: можливо, зовсім не через Близький Схід Трамп покинув саміт, а щоб не давати відповіді на питання, які він би не хотів обговорювати.

Другий день саміту планували присвятити Україні. Зеленський розраховував говорити з Трампом про придбання зброї. Також Україна разом з партнерами збиралася переконувати США в необхідності посилення санкційного тиску на Росію, включаючи встановлення цінової межі на нафту. Але до того, як покинути саміт, Трамп встиг заявити: те, що Росію вигнали з групи восьми — взагалі було помилкою, яка призвела до війни.

Ну а Путін показав своє ставлення до саміту і питань про Україну масовою атакою, в першу чергу, по столиці — Києву. Загинули 20 осіб, під завалами житлового будинку є ще люди, десятки людей поранені. Завтра в Києві оголошено жалобу.

Україна повинна пам'ятати: союзника - США - тепер у неї немає. І покладатися тепер можна тільки на тих, хто не зраджує.