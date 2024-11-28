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У Франції хочуть обмежити доступ до соцмереж дітей та підлітків до 15 років

14:36, 28 лис 2024
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У Франції хочуть обмежити доступ до соціальних мереж підліткам до досягнення ними 15 років. Уряд стурбований впливом соціальних мереж на дітей – психологічний та моральний.

Вже розроблено національний законопроект, але Франція хоче піти далі та пропонує виробити загальноблокове рішення – для всього Європейського союзу.

Про це пише POLITICO.

У Франції вважають, що слід наслідувати приклад Австралії, яка вже ухвалила такий закон у нижній палаті парламенту.

Психологи, вчителі, лікарі вже давно стурбовані впливом соцмереж на дітей (та й дорослі) – вони зумовлюють звикання, впливають на психічне здоров'я підлітків, стають причиною кримінальних подій. Нещодавно в ірландії було засуджено сексуального маніяка, який підпорядкував собі понад 3700 підлітків, переважно дівчаток з усього світу, змушуючи виконувати для нього по той бік екрану його збочені, а іноді й злочинні фантазії. І таких прикладів є чимало.

Франція вже намагалася досягти успіху, але отримала відмову від тодішнього комісара з внутрішнього ринку Тьєррі Бретона, який стверджував, що французькі правила суперечать зведенню правил блоку модерації контенту, Закону про цифрові послуги (DSA) і внутрішньому ринку. Але тепер політична хвиля, можливо, змінилася: Франція не єдина країна, яка запропонувала підвищити мінімальний вік для використання платформ соціальних мереж.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен також закликала встановити мінімальний вік для використання соціальних мереж у 15 років і більше. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн ініціювала загальноєвропейське розслідування впливу соціальних мереж на психічне здоров'я молоді.

Прагнення Парижа встановити мінімальний вік для використання соціальних мереж вбудовано у ширшу стратегію щодо дітей та екранного часу.

Фахівці відзначають чотири критичні віки для дітей, коли йдеться про вплив екрану. До 3 років діти не повинні впливати на екрани, а у віці від 3 до 6 років вони не повинні дивитися на екрани без батьківського нагляду. Вони не повинні користуватися мобільними телефонами до 11 років та не повинні використовувати платформи соціальних мереж до 15 років.

А що ви думаєте про обмеження доступу дітей до соціальних мереж?


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