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Транспорт / Суспільство

Укрзалізниця запускає перший дитячий вагон - вже стартували продажі квитків

23:06, 05 сер 2024
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Укрзалізниця відкриває продаж квитків у дитячий вагон, спроєктований у партнерстві з ЮНІСЕФ, повідомила пресслужба відомства. 

Стартували продажі квитків на перший в історії Укрзалізниці дитячий купейний вагон, який курсуватиме в складі поїзда №15/16 Харків – Ясіня з 8 серпня. Вагон оснащений таким чином, щоб найменшим пасажирам від 0 до 8 років та їхнім батькам було комфортно, безпечно та цікаво в дорозі.

Дитячий вагон був спроєктований за ініціативи Укрзалізниці в колаборації з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та за фінансової підтримки Уряду Бельгії. 

 «Ми системно рухаємось до нашої мети – стати найбільш дружньою до дітей залізницею в Європі. Вдячний ЮНІСЕФ за партнерство та турботу про найменших пасажирів на всіх етапах їхньої подорожі: від сучасних дитячих зон на 6 вокзалах до цього вагона. Важливо, що цей унікальний вагон модернізовано в Україні – на нашому Київському електровагоноремонтному заводі. До кінця цього року плануємо запустити ще 7 таких вагонів», – наголосив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

Роботи з модернізації цього вагона тривали близько пів року. Вагон отримав низку сучасних рішень, які зроблять подорож батьків із дітьми більш комфортною: від дитячих манежів до сповивальних столиків у вбиральні.

Квитки на цей вагон доступні для придбання виключно через мобільний застосунок Укрзалізниці, вартість квитка — аналогічна вартості купейних квитків аналогічного ж класу в тому ж по: вагон має маркування «Дитячий» у застосунку, щоб батьки, які подорожують з маленькими дітьми, могли обрати поїздку саме в цьому вагоні. Нагадуємо, що діти до 5 років включно подорожують поїздами Укрзалізниці безкоштовно і не потребують окремого квитка.


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