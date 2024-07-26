В Парижі розпочалася церемонія відкриття Олімпійських ігор-24

Прямо зараз у Парижі розпочалася церемонія відкриття - офіційно стартують XXXIII літні Олімпійські ігри-2024.

Вперше в історії церемонія відкриття Ігор проходить не на стадіоні, а на річці Сена. 205 команд пройдуть шість кілометрів на 96 кораблях від центру міста до Ейфелевої вежі.

На маршруті біля річки розміщено 100 тисяч уболівальників. Річку ще до початку Ігор ретельно перевірили водолази, спецназ на катерах, а околиці – антитерористичні групи. На час церемонії столичні аеропорти закрито, а безпольотна зона має радіус 150 кілометрів.

Це дозволить мінімізувати ризики атаки дронів, а також дій ісламістів, які є головною загрозою. Зазначається, що нинішня Олімпіада вважається чи не найнебезпечнішою за всю історію сучасних Олімпійських ігор.

На церемонії мають виступити канадська співачка Селін Діон і американка Леді Гага, а українськими прапороносцями стали титулована тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук.

Перед церемонією відкриття у столиці Франції задощило.

Прохід відкрила Греція, яка вважається батьківщиною Олімпійських ігор, а за нею вирушила на парад збірна біженців. Відомо, що українці з'являться 193-ми.

Церемонія розпочалася о 20:30 і завершиться опівночі.

Джерело: ZN,UA