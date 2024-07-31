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Спорт

Сюрпризи Олімпіади: найперше золото Гватемали

22:15, 31 лип 2024
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Спортсменка Адріана Руано принесла Гватемалі перше золото за історію виступів країни на Олімпіадах.

На Іграх-2024 у Парижі 29-річна атлетка представляла збірну у жіночій стендовій стрільбі.

У дисципліні трап Руано набрала 45 балів та здобула перемогу. Вона набрала 45 балів, що стало новим олімпійським рекордом.

Для Гватемали це 16 Олімпійські ігри в історії. До 2012 року країна не мала медалей, а в Лондоні срібло у спортивній ходьбі завоював Ерік Баррондо.

У Парижі бронзу для Гватемали у трапі приніс спортивний стрілець Жан-П'єр Броль, а Руано доповнила для країни повний набір олімпійських нагород.

Джерело: ZN,UA



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