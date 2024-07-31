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Армія / Війна / Закон та право

Електронний документ у телефоні рівнозначний паперовому - Міноборони

22:08, 31 лип 2024
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Міноборони роз'яснило, що електронний військово-обліковий документ у застосунку телефону рівнозначний паперовому. Роботодавці можуть використовувати електронні документи для формування списків на бронювання.

У Директораті цифрової трансформації у сфері оборони МО України роз’яснили, що військово-обліковий документ у застосунку мобільного телефону рівнозначний документу в паперовій формі, передає УНН.

Електронний та паперовий військово-обліковий документ мають однакову юридичну силу. Наявність в особи військово-облікового документа в електронній формі, зокрема, у відповідному застосунку мобільного телефону, або у вигляді роздрукованого військово-облікового документу з QR кодом, є рівнозначним військово-обліковому документу у паперовій формі, оскільки усі вони мають однакову юридичну силу, повідомляє Міністерство оборони України.

Працівники ТЦК та СП, Національної поліції, Держприкордонслужби мають зчитувати цей документ в електронній формі.

Роботодавці при формуванні списків військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час також можуть використовувати військово-облікові документи працівників у електронній формі.

Для цього військовозобов’язаний може надавати роботодавцю свій військово-обліковий документ як у паперовій, так і в електронній формі (у тому числі роздрукований).


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