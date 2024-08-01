"Підтримати"
Тренди:
Новини
За віщо в українців за кордоном забирають дітей у батьків?
У Стамбулі спустили на воду другий український корвет - "Гетьман Іван Виговський""
Генштаб розглядає можливість призову військовослужбовців без ТЦК
Скільки військовозобов'язаних мають відстрочку від призову у різних галузях
Сюрпризи Олімпіади: найперше золото Гватемали
Електронний документ у телефоні рівнозначний паперовому - Міноборони
Херсонський кавун офіційно отримав нове географічне зазначення
Видання Bloomberg заявило, що винищувачі F-16 вже в Україні
Через спеку активізувалися павуки, але не все так критично
Мовознавиця у заповіті розпорядилася придбати дрони для ЗСУ
З 1 серпня почнеться вилучення з обігу банкнот номіналом 500 гривень
Данія припинила військове співробітництво з Грузією через відмову від євроатлантичного шляху
На кінець липня становище у енергетиці дещо стабілізувалося: що буде 31 липня
Економіка України: коливання прогнозів і зниження росту ВВП
В Парижі розпочалася церемонія відкриття Олімпійських ігор-24
Всі новини
Армія / Війна

Генштаб розглядає можливість призову військовослужбовців без ТЦК

23:11, 01 сер 2024
3
Версія для друку

 

Генеральний штаб ЗСУ розглянув пропозиції про зміни до порядку проведення призову, згідно з якими командири військових частин зможуть призивати військовозобов’язаних, які виявили бажання служити, без участі ТЦК. Про це Генштаб повідомив на своїй Facebook-сторінці в четвер, 1 серпня.

"Генеральним штабом Збройних сил України, в ініціативному порядку, опрацьовано пропозиції щодо змін до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, що надають можливість командирам військових частин здійснювати призов військовозобов’язаних, які виявили бажання проходити військову службу без участі у цих заходах територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки", - йдеться в повідомленні.

Генштаб вважає, що впровадження цих змін дозволить:

спростити механізм залучення громадян на військову службу по мобілізації;
командирам військових частин підібрати та призвати на військову службу особовий склад, який мотивований для захисту України;
військовозобов’язані зможуть вибрати вакантні посади, що є у військових частинах, у тому числі за спорідненим цивільним фахом або навичками;
нівелювати ризики для громадян бути призваними через ТЦК та СП до інших військових частин (не за власним вибором).
Нагадаємо, за два місяці, з 18 травня по 16 липня, майже п’ять мільйонів військовозобов'язаних оновили свої військово-облікові дані.

Джерело: Кореспондент


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще