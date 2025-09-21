"Підтримати"
Розпочався новий обмін полоненими - він проходитиме у декілька етапів
Бізнес / Фінанси

Українські облігації ОВДП: як інвестувати вигідно та безпечно

21:39, 21 вер 2025
В умовах фінансової нестабільності українські інвестори шукають інструменти, що поєднують надійність та передбачуваний дохід. Одним із таких інструментів є облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Це державні цінні папери, які випускає Міністерство фінансів України для фінансування бюджету та розвитку економіки.

Чому варто обрати ОВДП?

  • Надійність – держава гарантує повернення вкладених коштів і відсотків.

  • Вища дохідність порівняно з депозитами у банках.

  • Доступність онлайн – купівля та продаж облігацій тепер можливі безпосередньо через брокерські платформи.

  • Гнучкі строки – можна обрати короткострокові чи довгострокові випуски залежно від власної стратегії.

  • Можливість швидкого продажу – інвестор має право продати папери на вторинному ринку, не чекаючи дати погашення.

Як інвестувати в ОВДП онлайн

Завдяки сучасним технологіям інвестувати стало набагато простіше. У Кабінеті інвестора БТС Брокера можна:

  • відкрити рахунок у кілька кліків;

  • поповнити баланс у гривні, доларах або євро;

  • отримати доступ до біржового стакану з актуальними заявками;

  • самостійно обирати ціну купівлі чи продажу облігацій.

Щоб проаналізувати ринок і визначити найкращий момент для інвестицій, достатньо перейти на сторінку котирувань ОВДП. Тут відображаються актуальні ціни та дохідність облігацій у реальному часі, що допомагає приймати обґрунтовані рішення.

Кому підходять ОВДП

  • Фізичним особам, які прагнуть зберегти та примножити заощадження.

  • Корпоративним клієнтам, що управляють ліквідністю компанії.

  • Консервативним інвесторам, які обирають мінімальні ризики.

ОВДП – це оптимальний вибір для інвесторів, які прагнуть не лише стабільного доходу, а й впевненості у фінансовій безпеці на майбутнє. Цей інструмент поєднує надійність державних гарантій із можливістю отримувати прогнозований прибуток, що робить його актуальним у будь-якій економічній ситуації. Ви можете самостійно обрати строки інвестування та рівень дохідності, а також швидко продати облігації на вторинному ринку у разі потреби. Сьогодні почати інвестувати максимально просто — достатньо зареєструватися у Кабінеті інвестора БТС Брокера, де доступні всі інструменти для управління портфелем, і переглянути актуальні котирування ОВДП, щоб прийняти зважене рішення.


