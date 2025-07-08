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Пентагон відновив постачання оборонного озброєння України після наказу Трампа

11:54, 08 лип 2025
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Міністерство оборони США оголосило про відправку додаткових оборонних озброєнь до України. Рішення ухвалене на виконання прямої вказівки президента Дональда Трампа, який напередодні заявив про намір надати нову зброю Києву на тлі посилення російських атак.

Про це йдеться в заяві речника Пентагону Шона Парнелла, оприлюдненій після публічної позиції американського президента.

 "За вказівкою президента Трампа Міністерство оборони відправляє Україні додаткові оборонні озброєння, щоб українці могли захищатися, поки ми працюємо над досягненням міцного миру. Наша система оцінки військових поставок президентом США по всьому світу залишається чинною та є невід'ємною частиною наших оборонних пріоритетів "Америка понад усе", — заявив Парнелл.

У повідомленні не уточнюється, про які саме види озброєння йдеться.

Оголошення про відновлення постачань зброї прозвучало незабаром після того, як Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу заявив про необхідність посилення військового потенціалу України. Він зазначив, що "США мусять передати трохи зброї — передусім оборонної". Окрім того, Трамп заявив, що абсолютно незадоволений російським диктатором Владіміром Путіним.

Нагадаємо, в телефонній розмові із Володимиром Зеленським 4 липня Трамп заявив, що Сполучені Штати хочуть допомогти Україні з протиповітряною обороною у зв'язку із загостренням російських атак. Він пообіцяв перевірити зупинку постачань озброєння.

Напередодні на питання журналіста, чому США не допомагають Україні так активно, як Ізраїлю, Трамп відповів: "Я допомагаю Україні. Я дуже їй допомагаю".

Джерело: ZN,UA


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