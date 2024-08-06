"Підтримати"
Тренди:
Новини
Всі, хто пройшов російський полон, піддавалися тортурам і знущанням
Кремль запустив сотні каналів у Telegram на 30 мовах для поширення пропаганди
Апеляційний суд підтвердив довічний вирок експрокурору з Миколаєва
Диверсантка позбавила фанатів інтернету на Олімпіаді у Парижі, але справу закрили
Підписано закон про поновлення офіцерів у військовому званні під час воєнного стану
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років ІНФОГРАФІКА
Президентка Грузії закликала голову "Грузинської мрії" пояснити свою політичну позицію
МОЗ скасував тендери на відновлення дитячої лікарні Охматдит
Укрзалізниця запускає перший дитячий вагон - вже стартували продажі квитків
Скільки дітей народилося в Україні за перше півріччя
У Євросоюзі закривають програму Tik-Tok Lite через негативний вплив на користувачів
У Молдові відомий депутат помер від укусу оси
Апельсиновий сік: корисні властивості та цікаві факти PR
За віщо в українців за кордоном забирають дітей у батьків?
У Стамбулі спустили на воду другий український корвет - "Гетьман Іван Виговський""
Всі новини
Фінанси / Нове будівництво / Інфографіка

Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років

21:18, 06 сер 2024
4
Версія для друку

 

Іпотечний ринок в Україні зазнав суттєвих змін. "Раніше найчастіше іпотеку брали позичальники 35-45 років із стабільними доходами, зараз з’явилося більше позичальників, які молодші 30 років", – зазначають експерти Національного банку, аналізуючи ринок кредитування.

Спеціалісти НБУ пояснюють це тим, що кредитні стандарти стали м’якшими, водночас ризик неповернення кредитів компенсується помірним середнім борговим навантаженням на клієнтів.

Фахівці нагадують, що іпотека є традиційною основою банківського роздрібного портфеля. "В Україні співвідношення іпотечних кредитів та ВВП нижче 1% – найнижчий показник в Європі. Перепоною для нарощування іпотеки є невизначеність перспектив ринку нерухомості та високі ризики іпотечного кредитування, що відображаються у високих ставках", – вказано в інформації НБУ.

 В Україні у період воєнного стану альтернативою стало пільгове кредитування в державній програмі "єОселя", яке помітно змінило профіль іпотечного клієнта банку. Кредити на придбання житла надають за ставкою 3% або 7%, що майже вдвічі менше, ніж середня іпотечна ставка до повномасштабної війни.

У червні НБУ повідомляв, що банки України видали 1031 іпотечний кредит на загальну суму 1,75 млрд грн. Обсяг іпотечних кредитів зріс порівняно з попереднім місяцем на 21,6%. За даними Національного банку, видачу нової іпотеки підтвердили 10 банківських установ, які пропонують програми кредитування житла. За даними банків, більшість угод стосується вторинного ринку нерухомості. Як і раніше, специфікою іпотечного кредитування в Україні є застосування пільгового кредитування в межах програми "єОселя". Практично всі кредити за квітень були видані у межах згаданої програми.

Джерело: ZN,UA


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще