Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років

Іпотечний ринок в Україні зазнав суттєвих змін. "Раніше найчастіше іпотеку брали позичальники 35-45 років із стабільними доходами, зараз з’явилося більше позичальників, які молодші 30 років", – зазначають експерти Національного банку, аналізуючи ринок кредитування.

Спеціалісти НБУ пояснюють це тим, що кредитні стандарти стали м’якшими, водночас ризик неповернення кредитів компенсується помірним середнім борговим навантаженням на клієнтів.

Фахівці нагадують, що іпотека є традиційною основою банківського роздрібного портфеля. "В Україні співвідношення іпотечних кредитів та ВВП нижче 1% – найнижчий показник в Європі. Перепоною для нарощування іпотеки є невизначеність перспектив ринку нерухомості та високі ризики іпотечного кредитування, що відображаються у високих ставках", – вказано в інформації НБУ.

В Україні у період воєнного стану альтернативою стало пільгове кредитування в державній програмі "єОселя", яке помітно змінило профіль іпотечного клієнта банку. Кредити на придбання житла надають за ставкою 3% або 7%, що майже вдвічі менше, ніж середня іпотечна ставка до повномасштабної війни.

У червні НБУ повідомляв, що банки України видали 1031 іпотечний кредит на загальну суму 1,75 млрд грн. Обсяг іпотечних кредитів зріс порівняно з попереднім місяцем на 21,6%. За даними Національного банку, видачу нової іпотеки підтвердили 10 банківських установ, які пропонують програми кредитування житла. За даними банків, більшість угод стосується вторинного ринку нерухомості. Як і раніше, специфікою іпотечного кредитування в Україні є застосування пільгового кредитування в межах програми "єОселя". Практично всі кредити за квітень були видані у межах згаданої програми.

Джерело: ZN,UA