Потенційний кандидат у президенти Колумбії Мігель Урібе після замаху вже понад тиждень у важкому стані

Мігель Урібе, колумбійський сенатор досі перебуває у важкому стані, і невідомо, чи буде він брати участь у подальших президентських перегонах.

Як відомо, понд тиждень тому у Колумбії, під час публічного виступу на передвиборному мітингу, було поранено потенційного кандидата у президенти сенатора Мігеля Урібе. Сенатора тричі поранили, два з пострілів — у голову, ще один — у коліно. Про це повідомляє BBC.

39-річний сенатор Мігель Урібе Турбай, представник опозиційної консервативної партії «Демократичний центр» і один із ймовірних претендентів на участь у президентських виборах у 2026 році, перебуває в лікарні. Він був у критичному стані після поранення, і йому зробили складну операцію, повідомила дружина політика Марія Клавдія Таразона.

Інцидент трапився у суботу в парку столичного району Фонтібон. У політика стріляв 15-річний підліток, якого затримали на місці. За повідомленням прокуратури, нападник мав при собі пістолет Glock калібру 9 мм. Він сказав, що йому були потрібні гроші для його сім'ї.

Відеозапис, поширений у соцмережах, засвідчив момент нападу: під час виступу Урібе почувся постріл, і натовп у паніці почав розбігатися. У партії заявили, що стріляли ззаду.

Президент Густаво Петро рішуче засудив напад, назвавши його актом насильства проти демократії. Він наголосив, що попри політичні розбіжності з Урібе, розслідування має встановити, хто стоїть за замахом. За його словами, наразі розглядаються лише попередні версії. Міністр оборони Педро Санчес оголосив нагороду в 3 мільярди песо (приблизно 730 тисяч доларів) за інформацію щодо організаторів нападу.

Мігель Урібе, який став сенатором у 2022 році, у жовтні 2024-го оголосив про намір балотуватись у президенти. Він походить з однієї з найвідоміших політичних родин країни. Його мати, журналістка Діана Турбай, загинула під час операції зі звільнення після викрадення Медельїнським картелем. Дід Урібе — Хуліо Сесар Турбай Айяла — обіймав пост президента Колумбії з 1978 по 1982 рік.

Низка міжнародних політиків, зокрема американський сенатор Марко Рубіо, вже висловили занепокоєння й назвали напад загрозою для демократичного процесу в країні.