Індія не проти зайняти місце Росії на ринку озброєння

Індія, яка поступається за обсягами закупівель зброї лише Україні, готова активно розвивати власний оборонно-експортний потенціал і пропонувати іноземним клієнтам вигідні фінансові умови. Державний Експортно-імпортний банк (EXIM) отримає розширені повноваження для надання довгострокових і дешевих кредитів, зокрема тим країнам, політичні або кредитні ризики яких зазвичай обмежують доступ до звичайного фінансування.

Про це пише Reuters.

За оцінками влади, у фінансовому році 2023-2024 Індія виробила озброєнь на суму 14,8 млрд доларів, що на 62 % більше, ніж 2020-го. Деякі артилерійські снаряди індійського виробництва вже були помічені на лінії фронту в Україні на підтримку оборони української території.

Джерела зазначають, що поворотним моментом стало вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року: західні арсенали були перенаправлені на користь України, а російські заводи працювали переважно на власні потреби. Це підштовхнуло традиційних імпортерів шукати нові альтернативи, і Індія, маючи досвід закупівель і освоєння технологій як у Заходу, так і в Росії, виявилася готовою запропонувати ринку комплексні рішення.

На ці ініціативи звернув увагу і російський експортер «Рособоронекспорт», який заявив про можливе партнерство з Індією в питаннях спільного виробництва і просування озброєнь у дружні країни. Офіційних коментарів від Міноборони Індії та EXIM поки що не надходило, а Пентагон утримався від оцінки стратегії Делі.