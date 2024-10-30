"Підтримати"
Тренди:
Новини
Ресурс "Дія" — один із найкращих винаходів світу, за версією TIME
"Мрія" обрала диктатуру, а не демократію" - Саломе Зурабішвілі
МСЕК буде ліквідовано до кінця нинішнього року - указ
Генеральний прокурор України подав у відставку на тлі корупційних скандалів
РНБО прийняв низку рішень щодо ситуації з МСЕК та реорганізації служби
Одна з авіакомпаній України літатиме зі Львова та Києва до Праги - отримано дозвіл
Колеги очільниці Хмельницької МСЕК в інших областях також продемонстрували СБУ свої статки
Під час останнього обміну додому з полону повернули 34 воїна "Азову"
Участь КНДР у війні на боці Росії несе загрозу не лише для України, а й для країн Заходу
В Україні створять Міністерство демографії та діаспори
КНДР заявила про 1,4 мільйона добровольців, які записалися цього тижня "воювати проти ворогів"
В Україні міняються правила дорожнього руху і обмежується швидкість
У очільниці Хмельницької МСЕК крім $6 млн готівкою знайшли ще $590 тисяч на рахунках у Польщі ЭКСКЛЮЗИВ
Пес Патрон разом з "Укрпоштою" допоміг придбати машину розмінування для Чернігівщини
У Вікіпедії пройде тиждень української мови - можна долучитися
Всі новини
Технології / IT та медіа / Головні новини

Ресурс "Дія" — один із найкращих винаходів світу, за версією TIME

21:31, 30 жов 2024
4
Версія для друку

 

Державний онлайн-сервіс "Дія" подолав позначку в 21 мільйон користувачів. Додаток посідає друге місце за популярністю серед українських застосунків в AppStore після Google.

Понад 21 мільйон українців уже користуються онлайн-сервісом державних послуг "Дія", повідомив у середу віцепрем’єр-міністр з інновацій, 

Щороку TIME обирає 200 винаходів, як змінюють світ. Дія потрапила до TIME Best Inventions 2024 у категорії "Програми та програмне забезпечення". 

Нагороду отримали за "Шлюб онлайн" - перший у світі повністю цифровий процес одруження. 

"Це круте визнання нашого продукту. Цю нагороду отримували OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo, а тепер у рейтингу – наша українська Дія. 

Вдячний команді, яка працює 24/7, щоб досягати таких результатів, і, звісно, користувачам. Ви — драйвери трансформації, підтримуєте наші ідеї, користуєтесь послугами, робите про них меми, показуєте Дію іноземцям. Ви постійно даєте фідбек, не завжди позитивний, критичний, і це правильно, адже ми завжди вас слухаємо, щоб ставати краще.

Ми змінюємо і змінюємося, щоб побудувати Україну, якою б пишався увесь світ. Дякую!" - написав Федоров.

За його словами, із "Дією" українці одружуються, відкривають бізнеси, купують нове житло та відновлюють зруйноване, економлять час і поступово забувають про ксерокопії. Так, за даними сервісу, одружилися в "Дії" уже 600+ пар, 6700+ пар подали заяви про шлюб у сервісі, а 1 300 000+ освідчилися одне одному.

"Дія" стала державним superapp, без якого вже складно уявити життя. У день запуску Дії ми стежили за кількістю завантажень й авторизацій, тоді мріяли про перший мільйон користувачів. Минуло 5 років - і зараз бачимо на дашборді 21 000 000, це класний результат, який мотивує рухатися й цифровізувати далі", - вказав він.


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Фото / Київ
20-08-2024, 22:18
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще