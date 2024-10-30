Державний онлайн-сервіс "Дія" подолав позначку в 21 мільйон користувачів. Додаток посідає друге місце за популярністю серед українських застосунків в AppStore після Google.

Понад 21 мільйон українців уже користуються онлайн-сервісом державних послуг "Дія", повідомив у середу віцепрем’єр-міністр з інновацій,

Щороку TIME обирає 200 винаходів, як змінюють світ. Дія потрапила до TIME Best Inventions 2024 у категорії "Програми та програмне забезпечення".

Нагороду отримали за "Шлюб онлайн" - перший у світі повністю цифровий процес одруження.

"Це круте визнання нашого продукту. Цю нагороду отримували OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo, а тепер у рейтингу – наша українська Дія.

Вдячний команді, яка працює 24/7, щоб досягати таких результатів, і, звісно, користувачам. Ви — драйвери трансформації, підтримуєте наші ідеї, користуєтесь послугами, робите про них меми, показуєте Дію іноземцям. Ви постійно даєте фідбек, не завжди позитивний, критичний, і це правильно, адже ми завжди вас слухаємо, щоб ставати краще.

Ми змінюємо і змінюємося, щоб побудувати Україну, якою б пишався увесь світ. Дякую!" - написав Федоров.

За його словами, із "Дією" українці одружуються, відкривають бізнеси, купують нове житло та відновлюють зруйноване, економлять час і поступово забувають про ксерокопії. Так, за даними сервісу, одружилися в "Дії" уже 600+ пар, 6700+ пар подали заяви про шлюб у сервісі, а 1 300 000+ освідчилися одне одному.

"Дія" стала державним superapp, без якого вже складно уявити життя. У день запуску Дії ми стежили за кількістю завантажень й авторизацій, тоді мріяли про перший мільйон користувачів. Минуло 5 років - і зараз бачимо на дашборді 21 000 000, це класний результат, який мотивує рухатися й цифровізувати далі", - вказав він.