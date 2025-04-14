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Фінанси / Бізнес / Промисловість

Приватний бізнес та банки забезпечили значні надходження до бюджету у 2024 році

23:18, 14 кві 2025
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Протягом 2024 року найбільші приватні компанії та фінансові установи країни направили до державного та місцевих бюджетів понад 466,5 мільярда гривень. Цей фінансовий внесок став одним із головних чинників стабільності економіки. 

Такі дані опублікувало видання НВ Бізнес, яке провело велике опитування серед понад 170 провідних компаній, повідомляє "Комерсант український".

Вершину рейтингу зайняли міжнародні корпорації та великі приватні структури, а не державні підприємства

Philip Morris Ukraine — 52,2 млрд грн
Представник транснаціональної тютюнової групи вдруге поспіль очолив перелік. Основна частка платежів припадає на акциз, який традиційно є ключовим джерелом доходів держави від підакцизної продукції. Попри зниження споживання тютюнових виробів, компанія зберігає обсяги виробництва, частину з яких експортує.
DTEK — 41 млрд грн
Енергетична компанія, що належить Рінату Ахметову, наростила податкові відрахування завдяки відновленню електрогенерації на деокупованих територіях і активним інвестиціям у відновлювану енергетику. У 2024-му DTEK став найбільшим приватним вкладником у критичну інфраструктуру, інвестувавши понад 7 мільярдів гривень у відновлення енергосистеми після атак РФ.
British American Tobacco (BAT Україна) — 38 млрд грн
Ще один гравець тютюнового ринку, який утримує високий рівень податкових надходжень завдяки стабільним продажам і високим акцизним ставкам. У компанії також повідомили про запуск нових виробничих потужностей у Вінниці, що має посилити експорт.

Але не лише великі корпорації потрапили у список.

Bayadera Group — 12,8 млрд грн
Лідер алкогольного виробництва в Україні демонструє стабільну сплату акцизу та розширює присутність на європейському ринку з локальними брендами.
Comfy — 2 млрд грн
Рітейлер побутової техніки та електроніки зміг зберегти податкову відповідальність, незважаючи на складні умови споживчого ринку. Упродовж 2024 року компанія відкрила дев’ять нових магазинів на заході України.

Попри зниження ВВП на 5,7% у 2024 році, великі компанії змогли навіть наростити податкові внески. Це свідчить про адаптацію бізнесу до нових умов: оптимізацію процесів, цифрову трансформацію, розширення експорту та вдосконалення внутрішнього управління.

«Ці підприємства не просто наповнюють бюджет, а виступають основою стабільності всієї економічної системи», — наголошує економіст Олег Пендзин.

Експерти застерігають: понад 40% усіх надходжень у переліку — це акцизи на тютюнові та алкогольні вироби. Це означає, що фіскальна система занадто залежна від кількох галузей.

Окремо звертають увагу на низьку податкову віддачу ІТ-сектора, який здебільшого працює через фізичних осіб-підприємців (ФОП), а також на аграрний сектор, що користується численними податковими пільгами.


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