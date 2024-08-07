Диверсантка позбавила фанатів інтернету на Олімпіаді у Парижі, але справу закрили

Французька прокуратура закрила справу щодо пошкодження оптоволоконних кабелів у фан-зоні біля Венсенського замку під час Олімпійських ігор у Парижі. З’ясувалося, що причиною цих пошкоджень була ласка.

Про це повідомляє видання BFMTV, передає УНН.

"Прокуратура Парижа почала розслідування за фактом кількох перерізів оптоволоконних кабелів у фан-зоні Олімпіади-2024 у замку Шато-де-Венсен. Нарешті, перевіривши зображення з камер відеоспостереження, слідчі встановили, що причиною цих пошкоджень була ласка", - пише видання.

Зазначається, що за останні дні фан-зона Олімпіади 2024 у Шато-де-Венсен стала жертвою двох перерізів оптоволоконного кабелю. 29 липня Керівники об’єкта відзначили, що кабель, розташований під ровом замку, був перерізаний у восьми різних місцях.

Наступного дня знову стався другий збій. І ще один - в суботу 3 серпня.

"Після аналізу чітких ділянок кабелів, а також відеоспостереження, факти віднесені до шпигунства, і процедура закрита за відсутністю порушень", - заявили в прокуратурі.

Техніки міста протягнули новий трос далі, щоб він більше не був на шляху ласки та щоб уникнути подальших порізів.

Нагадаємо, що диверсії під час Олімпіади таки були. У Франції здійснено чотири скоординовані диверсії на залізничній мережі швидкісних поїздів. Близько 800 тисяч пасажирів постраждали від збоїв.

Також внаслідок атак на трьох основних високошвидкісних лініях TGV на заході, півночі та сході Франції було перерізано та підпалено оптоволоконні кабелі, прокладені поруч із шляхами та забезпечують передачу інформації про безпеку для водіїв, наприклад, сигнальних вогнів та стрілок.