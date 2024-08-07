"Підтримати"
Тренди:
Новини
Всі, хто пройшов російський полон, піддавалися тортурам і знущанням
Кремль запустив сотні каналів у Telegram на 30 мовах для поширення пропаганди
Апеляційний суд підтвердив довічний вирок експрокурору з Миколаєва
Диверсантка позбавила фанатів інтернету на Олімпіаді у Парижі, але справу закрили
Підписано закон про поновлення офіцерів у військовому званні під час воєнного стану
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років ІНФОГРАФІКА
Президентка Грузії закликала голову "Грузинської мрії" пояснити свою політичну позицію
МОЗ скасував тендери на відновлення дитячої лікарні Охматдит
Укрзалізниця запускає перший дитячий вагон - вже стартували продажі квитків
Скільки дітей народилося в Україні за перше півріччя
У Євросоюзі закривають програму Tik-Tok Lite через негативний вплив на користувачів
У Молдові відомий депутат помер від укусу оси
Апельсиновий сік: корисні властивості та цікаві факти PR
За віщо в українців за кордоном забирають дітей у батьків?
У Стамбулі спустили на воду другий український корвет - "Гетьман Іван Виговський""
Всі новини
Спорт / За кордоном

Диверсантка позбавила фанатів інтернету на Олімпіаді у Парижі, але справу закрили

22:46, 07 сер 2024
7
Версія для друку

 

Французька прокуратура закрила справу щодо пошкодження оптоволоконних кабелів у фан-зоні біля Венсенського замку під час Олімпійських ігор у Парижі. З’ясувалося, що причиною цих пошкоджень була ласка. 

Про це повідомляє видання BFMTV, передає УНН.

"Прокуратура Парижа почала розслідування за фактом кількох перерізів оптоволоконних кабелів у фан-зоні Олімпіади-2024 у замку Шато-де-Венсен. Нарешті, перевіривши зображення з камер відеоспостереження, слідчі встановили, що причиною цих пошкоджень була ласка", - пише видання.

Зазначається, що за останні дні фан-зона Олімпіади 2024 у Шато-де-Венсен стала жертвою двох перерізів оптоволоконного кабелю. 29 липня Керівники об’єкта відзначили, що кабель, розташований під ровом замку, був перерізаний у восьми різних місцях.

Наступного дня знову стався другий збій. І ще один - в суботу 3 серпня.

"Після аналізу чітких ділянок кабелів, а також відеоспостереження, факти віднесені до шпигунства, і процедура закрита за відсутністю порушень", - заявили в прокуратурі.

Техніки міста протягнули новий трос далі, щоб він більше не був на шляху ласки та щоб уникнути подальших порізів.

Нагадаємо, що диверсії під час Олімпіади таки були. У Франції здійснено чотири скоординовані диверсії на залізничній мережі швидкісних поїздів. Близько 800 тисяч пасажирів постраждали від збоїв.

Також внаслідок атак на трьох основних високошвидкісних лініях TGV на заході, півночі та сході Франції було перерізано та підпалено оптоволоконні кабелі, прокладені поруч із шляхами та забезпечують передачу інформації про безпеку для водіїв, наприклад, сигнальних вогнів та стрілок.


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще