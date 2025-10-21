Надзвичайна прем'єра: рок-опера "Міф про козака Василя Сліпака"





У Києві відбулася знакова музична подія — у Будинку кіно презентували повну версію рок-опери "Міф про козака Василя Сліпака". Десятки неймовірних музикантів та творців об’єдналися, аби записати повноформатну рок-оперу — потрійний аудіоальбом, присвячений всесвітньо відомому оперному співаку, солісту Паризької національної опери, воїну Василю Сліпаку.

.Минулого року в Українському домі вперше прозвучав «Міф про козака Василя Сліпака». Це була рок-опера — жива, чесна, з болем і величчю, присвячена Герою України, який пройшов шлях від зіркової оперної сцени до запеклих боїв, від Парижу до передової на Донеччині. Вона стала однією з прикладів естетичної відповіді на спробу знищити українську ідентичність

Тоді було показано лише фрагмент великої музичної події. Сьогоднішня прем'єра — результат натхненної роботи великого колективу зовсім різних людей, яких об'єднала любов до музики, до рідної країни і величезна повага до того, хто покинув славу і велику сцену і пішов боронити свою землю від навали. Василь Сліпак з позивним "Міф" — скорочене від "Мефістофель (це була його улюблена партія з опери "Фауст") загинув 2016 року на Донеччині, під Бахмутом від кулі снайпера. Василь Сліпак воював у Пісках біля Донецького аеропорту, брав участь у боях за Авдіївку у складі 1-ї окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу «Правий сектор».

Рок-оперу на знак його пам'яті створив композитор і відомий український рок-музикант Ігор Роман. Він з Горлівки — звідти близько двдцяти кілометрів до місця загибелі Василя Сліпака. Він автор лібретто (тут, скоріше – сціенарію), музики і слів. А сам Ігор Роман ще у 2014 — за те, що українець — побував у російській катівні у Горлівці, яку окупанти не посоромилися розташувати прямо у будівлі міської ради. Йому вдалося вирватися з тих лабет.

А пізніше — через декілька років після загибелі Василя Сліпака — почав створювати рок-оперу і зібрав у цьому проєкті під егідою Українського культурного фонду багато талановитих людей. Це вокалісти, музиканти, диригенти, автори, звукорежисери. Народна артистка України Світлана Мирвода, заслужений артист України Михайло Грицкан, заслужений артист України Петро Чорний, Сергій Тягнирядно, Михайло Дзюба, Ірина Палій, Василь Зверєв, Василь Лютий, Вероніка Дорош, Катерина Данилкович, Сергій Файфура, Алекс Козар, Катерина Алексеєва, чоловіча хорова капела ім. Л. Ревуцького, муніципальний академічний духовий оркестр, національний ансамбль солістів «Київська Камерата» — всі вони з задоволенням і відповідальністю поставилися до унікального проєкту, який представлено було сьогодні з великим успіхом.

Нинішня прем'єра — це місце, де українська історія звучить мовою року, а а мистецтво перетворюється на силу пам’яті й свободи — так оцінили подію присутні. У опері органічно сплелися різноманітні музичні стилі: рок, блюз, фанк, реп, класика, етно, джаз, фолк — і це теж досягнення автора і виконавців.Буде доречно згадати і тих, хто працював, так би мовити, за кадром, завдяки кому люди побачили і почули дуже цікавий і дуже сучасний музичний твір.

Вперше в Україні з допомогою ШІ створено повномасштабний музичний художній фільм на 125 хвилин. Відео створив Микола Павленко, генеруючи аватари артистів та міксуючи їх з мімікою і жестами справжніх акторів.

Знаково,що прем'єра відбулася саме у київському Будинку кіно, стіни якого пам'ятають Сергія Параджанова, Василя Бикова, Івана Миколайчука та інших гигантів кінематографу.

Звук записано у студії "Комора", звукорежисер Костянтин Костенко. Аранжування: генеральне - Сергій Берендсон, а таrож: Антон Коцар (на жаль - вже покійний) та Антон Которович - син всесвітньо відомого українського скрипаля, гітарист і скрипаль гурту "Тінь сонця".

Диригенnом оркестрових партій під час звукозапису був Микола Лисенко - правнук основоположника української класичної музики.

Музичний керівник проекту - Роман Суржа - хормейстр хору "Щедрик". Технічний директор проекту - Володимир Різник, голова ТС "Спілка звукорежисерів України.

Дивний і незвичайний сплав технологій і музики народив, завдяки талановитим людям, прекрасний і незвичайний твір, який обов'язково прикрасить культурну спадщину України. І ми обов'язково побачимо цю рок-оперу на великій сцені і на великому екрані!

Джерело: ZN.UA, InfoKava