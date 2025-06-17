"Підтримати"
Тренди:
Новини
ДСНС отримали дрони з дистанційним керуванням для розмінування водойм
Саміт у Канаді: ганебна втеча Трампа - "велика сімка" вражена
Розпочався новий обмін полоненими - він проходитиме у декілька етапів
Розпочався новий обмін полоненими - він проходитиме у декілька етапів
ЄС зацікавився порносайтами через відсутність перевірки віку користувачів
Друга зустріч у Стамбулі: про що домовилися Україна і Росія
Лех Валенса відреагував на обрання президентом Польщі Кароля Навроцького
У Литві вперше з часів Другої світової з'явилися німецькі танки
На Київщині під час російської атаки загинула мама-лелека, прикривши собою пташенят
В ніч на 24 травня ППО знищили 245 російських дронів і 6 ракет
Європарламент підтримав введення мит для товарів із РФ і Білорусі
Італія передає Україні 400 списаних БТР - чи боєздатні ці машини?
Франція закликала до нових масштабних санкцій проти Росії у разі зриву перемовин у Стамбулі
Франція закликала до нових масштабних санкцій проти Росії у разі зриву перемовин у Стамбулі
Рада ІКАО в Монреалі визнала Росію винною в катастрофі рейсу MH17 у 2014 році
Всі новини
Війна

ДСНС отримали дрони з дистанційним керуванням для розмінування водойм

16:59, 17 чер 2025
4
Версія для друку

 

Підрозділи підводного розмінування ДСНС отримали 16 нових дронів Deep Tracker Revolution для пошуку мін та інших вибухонебезпечних предметів у водоймах. Обладнання, а це дистанційно керовані пристрої,  закупила Програма розвитку ООН в Україні за кошти, надані урядами Республіки Корея, Франції та Нової Зеландії.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

Дрони можуть працювати як у прісних водоймах, так і солоній воді. Deep Tracker оснащені високоякісною камерою, яка може передавати зображення у якості 4К, та сонарами (гідролокаторами). Дистанційне керування здійснюється через кабель, довжина якого в переданій комплектації складає 300 метрів. Дрони живляться від літій-іонних батарей, заряду яких вистачає на 3 години роботи. Враховуючи наявність змінного комплекту батарей та швидку зарядку, сапери можуть працювати із Deep Tracker повну зміну.

Навчання з управління новими дронами вже пройшов 31 водолаз-сапер ДСНС. Найближчим часом технологію почнуть застосовувати по всій Україні для очищення водойм.

Із початку повномасштабного вторгнення кількість сертифікованих водолазів-саперів у системі ДСНС зросла з 192 до понад 500 осіб. Забезпечення сучасним обладнанням і проведення фахового навчання є критично важливими для безпеки та ефективності їхньої роботи.

Наразі потенційно замінованими залишаються близько 138 тисяч квадратних кілометрів території України, зокрема 13,5 тисяч квадратних кілометрів водойм. Це річки, озера, затоплені кар’єри й морські територіальні води, які зазнали впливу бойових дій. Їхнє розмінування необхідне як для безпеки цивільного населення, так і для відновлення морської логістики.

Нагадаємо, Україна сьогодні – найзамінованіша країна світу. Щодня на її території гинуть або отримують поранення люди через вибухонебезпечні предмети, часто – у найнесподіваніших місцях. Іграшки, книжки, залишені на узбіччях дороги речі можуть виявитися смертельно небезпечними. Саме тому тема розмінування є не лише безпековим, а й гуманітарним та економічним пріоритетом. Без очищення землі від мін неможливе ані повернення людей до своїх домівок, ані повноцінне відновлення аграрного сектору, ані розвиток нових інфраструктурних проєктів.


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Фото / Київ
20-08-2024, 22:18
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще