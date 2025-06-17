ДСНС отримали дрони з дистанційним керуванням для розмінування водойм

Підрозділи підводного розмінування ДСНС отримали 16 нових дронів Deep Tracker Revolution для пошуку мін та інших вибухонебезпечних предметів у водоймах. Обладнання, а це дистанційно керовані пристрої, закупила Програма розвитку ООН в Україні за кошти, надані урядами Республіки Корея, Франції та Нової Зеландії.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

Дрони можуть працювати як у прісних водоймах, так і солоній воді. Deep Tracker оснащені високоякісною камерою, яка може передавати зображення у якості 4К, та сонарами (гідролокаторами). Дистанційне керування здійснюється через кабель, довжина якого в переданій комплектації складає 300 метрів. Дрони живляться від літій-іонних батарей, заряду яких вистачає на 3 години роботи. Враховуючи наявність змінного комплекту батарей та швидку зарядку, сапери можуть працювати із Deep Tracker повну зміну.

Навчання з управління новими дронами вже пройшов 31 водолаз-сапер ДСНС. Найближчим часом технологію почнуть застосовувати по всій Україні для очищення водойм.

Із початку повномасштабного вторгнення кількість сертифікованих водолазів-саперів у системі ДСНС зросла з 192 до понад 500 осіб. Забезпечення сучасним обладнанням і проведення фахового навчання є критично важливими для безпеки та ефективності їхньої роботи.

Наразі потенційно замінованими залишаються близько 138 тисяч квадратних кілометрів території України, зокрема 13,5 тисяч квадратних кілометрів водойм. Це річки, озера, затоплені кар’єри й морські територіальні води, які зазнали впливу бойових дій. Їхнє розмінування необхідне як для безпеки цивільного населення, так і для відновлення морської логістики.

Нагадаємо, Україна сьогодні – найзамінованіша країна світу. Щодня на її території гинуть або отримують поранення люди через вибухонебезпечні предмети, часто – у найнесподіваніших місцях. Іграшки, книжки, залишені на узбіччях дороги речі можуть виявитися смертельно небезпечними. Саме тому тема розмінування є не лише безпековим, а й гуманітарним та економічним пріоритетом. Без очищення землі від мін неможливе ані повернення людей до своїх домівок, ані повноцінне відновлення аграрного сектору, ані розвиток нових інфраструктурних проєктів.