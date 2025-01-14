Росіяни не давали вивести з позицій північнокорейських полонених - замітають сліди

Як відомо, воїни ЗСУ здійснили дуже непросте завдання: взяли у полон двох північнокорейських солдатів з тих, що воюють на боці Росії у Курській області. І північнокорейське керівництво, і росіяни намагалися зробити так, що жоден північнокорейський солдат не потрапляв до полону. Тому солдати скоювали самогубство - за наказом.

Перша спроба була невдалою - полонені загинули, але вдруге завдання було виконане.

Російська армія не давала вивести з позицій захопленого у полон північнокорейського військового, розпочавши масований артобстріл. Про це Донбас Реалії повідомили військовослужбовці Сил спеціальних операцій, які були задіяні в операції.

За їхніми словами, російські війська до останнього не давали ССО вийти з лісу разом із полоненим.

Вони, напевно, здогадалися, що ми хочемо забрати їхнього бійця, і почався масований артобстріл. Причому вони стріляли дуже близько і дуже влучно. Вони до останнього не хотіли, щоб ми його забрали звідти. Також був задіяний один FPV-дрон. Він теж не влучив, але це добре для нас

– розповідає оператор ССО з позивним «Грек».

Військові ССО готувалися взяти в полон солдатів з Північної Кореї, зокрема вчили фрази корейською, розповіли учасники операції. Українські солдати підійшли до місця дислокації угруповання армії РФ в лісі у маскувальних халатах, тому були непомітними.

Як пише видання, це третя спроба взяти у полон військовослужбовців КНДР. Перший солдат Північної Кореї, якого взяли у полон, був важкопоранений і незадовго після захоплення помер, другий – скоїв самогубство. Тому полоненого оглянули і відібрали у нього засоби, якими він міг зашкодити собі.

"Можливо, у нього був больовий шок від поранення, і він ще не зорієнтувався, що відбувається. Ми дуже швидко підійшли до нього. Одночасно ж побратими, які перебували з нами, контролювали кожен його рух, тобто тримали на прицілі, щоб не зашкодити групі. Скоріше за все, він був дезорієнтований", - розповів оператор ССО з позивним «Грек».

Полоненому зробили знеболювальний укол, після чого передали медикам. За словами українських військових, він дуже хотів пити та їсти.

Навіщо Україні північнокорейські полонені? Для того, щоб світ розумів, як використовують тут цих солдатів - вони орієнтовані на свою смерть, тому що будь-яка провина призведе до того, що їхні рідні у Північній Кореї будуть розстріляні. Щоб світ бачив, що Путін хоче будь-що виграти цю війну, і використовує будь-які способи.

Нагадаємо, днями Україна повідомила про взяття Силами оборони у полон двох військових з Північної Кореї на Курщині. За даними СБУ, одного з солдатів КНДР 9 січня 2025 року захопили бійці тактичної групи № 84 ССО, а іншого – воїни-десантники Збройних Сил України.

Джерело: УНН