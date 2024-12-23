Північна Корея готується відправити до Росії наступних військових на та дрони

Північна Корея, схоже, готується розгорнути додаткові війська і військову техніку в Росії, можливо, включаючи безпілотники-смертники, на підтримку війни Москви проти України, заявили в понеділок південнокорейські військові.

Про це повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

Ця оцінка з'явилася на тлі того, що Північна Корея, як вважають, відправила тисячі військовослужбовців воювати на боці Росії у війні проти України, а кількість жертв, за оцінками південнокорейського шпигунського агентства, становить близько 1100 осіб.

«Комплексна оцінка численних розвідувальних даних показує, що Північна Корея готується до ротації або збільшення розгортання військ (в Росії), в той час як в даний час постачає 240-міліметрові ракетні установки і 170-міліметрову самохідну артилерію», - заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів (ОКШ).

«Є також деякі ознаки того, що (Північ) переходить до виробництва і постачання безпілотників-смертників, вперше представлених під час виїзної інспекції Кім Чен Ина в листопаді», - заявили в ОКШ, пояснивши цей крок зусиллями Півночі, спрямованими на отримання практичного досвіду ведення бойових дій і модернізацію своєї системи звичайних озброєнь.

Північна Корея готується до додаткового розгортання військ, постачання безпілотників-смертників до Росії: Сеул - 1

Минулого місяця північнокорейські державні ЗМІ повідомили, що Кім спостерігав за випробуваннями різних типів дронів-смертників і закликав до повномасштабного виробництва цієї зброї, яка набуває все більшого значення в сучасній війні завдяки своїй економічній ефективності.