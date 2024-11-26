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Технології / IT та медіа

Фішингова афера з Apple ID, про яку слід пам'ятати користувачам iPhone - шахтаї вже на старті

17:58, 26 лис 2024
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Чорна п'ятниця вже майже настала, тому не дивно, що шахраї виходять на вулиці в повному складі. Хоча це може бути добре використовувана тактика фішингу, кіберзлочинці, які стоять за останньою атакою, спрямованою на всіх користувачів пристроїв Apple, відточили своє ремесло до вельми правдоподібного попередження, яке вимагає дій: ваш Apple ID призупинено.
 
З огляду на те, що понад 2 мільярди активних користувачів пристроїв Apple, чи то iPhone, чи то iPod, чи то MacBook, чи то щось іще, що вимагає використання Apple ID, не дивно, що ця технологічна група є головною мішенню для кіберзлочинців - особливо якщо врахувати, що загалом вони є заможною групою, зважаючи на вартість перебування в екосистемі Apple.
 
Раніше користувачам iPhone розсилали шахрайські листи про те, що їхнє сховище iCloud майже заповнене, і, звісно ж, пропонували оновлення для тих, хто досить дурний, щоб натиснути кнопку «Вжити заходів». Тепер аналогічна, але більш актуальна загроза використовується у зв'язку з бажанням людей по максимуму використовувати свої можливості під час розпродажів «Чорна п'ятниця».
 
Ці фальшиві листи, які все частіше складають за допомогою ШІ, що реалізує кримінальні моделі, часто дуже близькі до реальних за зовнішнім виглядом і тоном, якщо не за намірами. Як і інші шахрайства з підтримкою ШІ, ці дуже переконливі обманки розроблені з однією метою: змусити одержувача натиснути на кнопку дії, яка приведе його кудись, де можна вкрасти облікові дані. Майте на увазі, що в більшості випадків гачок буде таким же переконливим, як і наживка, а іноді в атаку вбудовується методика обходу 2FA.
 
Тому будьте уважними і не довіряйте всіляким листам, які надходять з пропозицією або приписом негайно щось оновити. Це може означати просто бажання у вас щось вивідати або зірвати з вас хоч трохи грошей. А може,  й не небагато.
Джерело: Forbes

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