Трамп все песимістичніше оцінює свою спроможність зупинити війну Росії проти України
Як зрозуміти, що в тебе глисти PR
В Україні розкидано мільйон мін, а замінована площа більша за Англію
У Швеції вимагають закриття церкви, звідки шпигували за аеродромом НАТО для Росії
У столичному клубі в День жалоби веселилися і танцювали
З тимчасово окупованих територій та РФ повернули одинадцять дітей
Пентагон відновив постачання оборонного озброєння України після наказу Трампа
Потенційний кандидат у президенти Колумбії Мігель Урібе після замаху вже понад тиждень у важкому стані
ДСНС отримали дрони з дистанційним керуванням для розмінування водойм
Саміт у Канаді: ганебна втеча Трампа - "велика сімка" вражена
Розпочався новий обмін полоненими - він проходитиме у декілька етапів
ЄС зацікавився порносайтами через відсутність перевірки віку користувачів
Друга зустріч у Стамбулі: про що домовилися Україна і Росія
Лех Валенса відреагував на обрання президентом Польщі Кароля Навроцького
Нерухомість / За кордоном

У Швеції вимагають закриття церкви, звідки шпигували за аеродромом НАТО для Росії

22:08, 27 сер 2025
11
Версія для друку


У Швеції ініціювали закриття російської церкви, яка розташована у 300 метрах від військового аеродрому НАТО через підозру у тому, що звідти здійснювалися шпигунські спостереження.

Про це повідомило видання DW.

Цю російську парафію - Казанської Божої матері заснували коштом "Росатому". За 300 метрів від церкви - шведське військове летовище. Шведська розвідка попередила, що парафію використовували для збору розвідданих. Нині місцеві політики домагаються її закриття. Вони вважають, що це - беззаперечно - інструмент російського зовнішнього впливу.

Патрік Оксанен, представник Стокгольмського форуму з питань миру і розвитку пояснює:

"Зловісний зв'язок полягає у тому, що коли у вас є церква, це означає, що у вас є територія, захищена від контррозвідки. Влада Швеції не має права прослуховувати церкву згідно з місцевим законодавством".

Шведська влада проджала цю землю у 2019 році. Тоді представники громади не змогли залучитися достатньою підтримкою, щоб припинити будівництво. Але ситуація змінилася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Місто проголосувало за повернення землі у його власність, зрозумівши, що не може бути чужої захищеної території поруч з військовим об'єктом.

А після того, як військова розвідка попередила, що парафію використовували для передачі розвідданих, було заблоковано державні кошти церкви.

Посол Росії у Швеції Сергій Беляєв звинуватив шведську владу, відзначивши, що РПЦ не обирала місце для будівництва - їй його дали. Хто і як - ще будуть виявляти. А парафіяни вважають, що закривши церкву, влада відвернеться від росіян, які живуть у місті Вестеросі.

Цікаво, що людині, яка дала таку відповідь журналісту, після розмови не дозволили зайти на територію церкви - він став "неблагонадійним".

Нагадаємо, Російська православна церква (РПЦ) схвалила новий “наказ”, у якому викладено намір Кремля знищити Україну, а також ідеологічний аргумент для ширшої конфронтації з західним світом. Документ був прийнятий під час з'їзду Всесвітнього російського народного собору. У “наказі” вторгнення Росії в Україну названо "священною війною", підкреслюючи явну мету знищення української незалежності та встановлення прямого російського правління.


