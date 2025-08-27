У Швеції вимагають закриття церкви, звідки шпигували за аеродромом НАТО для Росії





У Швеції ініціювали закриття російської церкви, яка розташована у 300 метрах від військового аеродрому НАТО через підозру у тому, що звідти здійснювалися шпигунські спостереження.

Про це повідомило видання DW.

Цю російську парафію - Казанської Божої матері заснували коштом "Росатому". За 300 метрів від церкви - шведське військове летовище. Шведська розвідка попередила, що парафію використовували для збору розвідданих. Нині місцеві політики домагаються її закриття. Вони вважають, що це - беззаперечно - інструмент російського зовнішнього впливу.

Патрік Оксанен, представник Стокгольмського форуму з питань миру і розвитку пояснює:

"Зловісний зв'язок полягає у тому, що коли у вас є церква, це означає, що у вас є територія, захищена від контррозвідки. Влада Швеції не має права прослуховувати церкву згідно з місцевим законодавством".

Шведська влада проджала цю землю у 2019 році. Тоді представники громади не змогли залучитися достатньою підтримкою, щоб припинити будівництво. Але ситуація змінилася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Місто проголосувало за повернення землі у його власність, зрозумівши, що не може бути чужої захищеної території поруч з військовим об'єктом.

А після того, як військова розвідка попередила, що парафію використовували для передачі розвідданих, було заблоковано державні кошти церкви.

Посол Росії у Швеції Сергій Беляєв звинуватив шведську владу, відзначивши, що РПЦ не обирала місце для будівництва - їй його дали. Хто і як - ще будуть виявляти. А парафіяни вважають, що закривши церкву, влада відвернеться від росіян, які живуть у місті Вестеросі.

Цікаво, що людині, яка дала таку відповідь журналісту, після розмови не дозволили зайти на територію церкви - він став "неблагонадійним".

Нагадаємо, Російська православна церква (РПЦ) схвалила новий “наказ”, у якому викладено намір Кремля знищити Україну, а також ідеологічний аргумент для ширшої конфронтації з західним світом. Документ був прийнятий під час з'їзду Всесвітнього російського народного собору. У “наказі” вторгнення Росії в Україну названо "священною війною", підкреслюючи явну мету знищення української незалежності та встановлення прямого російського правління.