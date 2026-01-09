"Підтримати"
Тренди:
Новини
Кому підходять фужерні аромати і як їх правильно носити PR
СБУ продемонструвала уламки ракети «Орєшнік», якою РФ атакувала Львівщину
Як зменшити споживання електроенергії електродвигуном без втрати продуктивності PR
Як інвестувати в акції Apple (AAPL) через український Кабінет Інвестора БТС Брокер
Вчитель, який вчить перемагати - 80 років Леву Духовному
Надзвичайна прем'єра: рок-опера "Міф про козака Василя Сліпака"
Сім європейських країн збільшили імпорт російських енергоносіїв
Українські облігації ОВДП: як інвестувати вигідно та безпечно
Трамп все песимістичніше оцінює свою спроможність зупинити війну Росії проти України
Як зрозуміти, що в тебе глисти PR
В Україні розкидано мільйон мін, а замінована площа більша за Англію
У Швеції вимагають закриття церкви, звідки шпигували за аеродромом НАТО для Росії
У столичному клубі в День жалоби веселилися і танцювали
З тимчасово окупованих територій та РФ повернули одинадцять дітей
Пентагон відновив постачання оборонного озброєння України після наказу Трампа
Всі новини
Війна / Головні новини

СБУ продемонструвала уламки ракети «Орєшнік», якою РФ атакувала Львівщину

15:00, 09 січ 2026
9
Версія для друку

Служба безпеки України оприлюднила фото та відео уламків російської ракети «Орєшнік», якою війська РФ здійснили ракетний удар по території Львівської області.

За інформацією СБУ, правоохоронцям вдалося ідентифікувати та вилучити фрагменти ракети, зокрема елементи системи наведення, стабілізації та частини двигуна. Усі знайдені уламки долучені до матеріалів кримінального провадження як речові докази.

У спецслужбі зазначають, що удар було завдано по об’єктах цивільної інфраструктури. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, а дії російської сторони кваліфіковано як воєнний злочин відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

За попередніми даними, запуск ракети здійснювався з території Російської Федерації. Наразі тривають експертизи, які мають остаточно підтвердити тип озброєння та його технічні характеристики.

СБУ наголошує, що зібрані матеріали будуть використані для документування воєнних злочинів РФ та передані до українських і міжнародних правових інституцій.

Довідка

Ракета «Орєшнік» належить до сучасних зразків російського ракетного озброєння. Її застосування по цивільних об’єктах заборонене міжнародним гуманітарним правом.

📌 Джерело: Служба безпеки України

📹 Відео та фото: оприлюднені на офіційних ресурсах СБУ


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Фото / Київ
20-08-2024, 22:18
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще