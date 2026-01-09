СБУ продемонструвала уламки ракети «Орєшнік», якою РФ атакувала Львівщину

Служба безпеки України оприлюднила фото та відео уламків російської ракети «Орєшнік», якою війська РФ здійснили ракетний удар по території Львівської області.

За інформацією СБУ, правоохоронцям вдалося ідентифікувати та вилучити фрагменти ракети, зокрема елементи системи наведення, стабілізації та частини двигуна. Усі знайдені уламки долучені до матеріалів кримінального провадження як речові докази.

У спецслужбі зазначають, що удар було завдано по об’єктах цивільної інфраструктури. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, а дії російської сторони кваліфіковано як воєнний злочин відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

За попередніми даними, запуск ракети здійснювався з території Російської Федерації. Наразі тривають експертизи, які мають остаточно підтвердити тип озброєння та його технічні характеристики.

СБУ наголошує, що зібрані матеріали будуть використані для документування воєнних злочинів РФ та передані до українських і міжнародних правових інституцій.

Довідка

Ракета «Орєшнік» належить до сучасних зразків російського ракетного озброєння. Її застосування по цивільних об’єктах заборонене міжнародним гуманітарним правом.

📌 Джерело: Служба безпеки України

📹 Відео та фото: оприлюднені на офіційних ресурсах СБУ