"Нова пошта" проведе у Києві перший безбар'єрний марафон

В Україні пройде «Перший безбар’єрний марафон Нової пошти», доступний для людей з інвалідністю та інших представників маломобільних груп населення.

Долучитися до марафону 21-22 вересня можуть люди з порушенням слуху та зору, на кріслах колісних, на протезах, люди з тимчасовим порушенням здоров’я, батьки з дітьми у візочках, вагітні, бігуни з домашніми тваринами, люди старшого віку та всі охочі. Мета події — дати можливість усім, хто мріє подолати марафон, зробити це без будь-яких бар’єрів.

До участі запрошують як досвідчених бігунів, так і тих, хто бігтиме вперше. Локація марафону і траси будуть спеціально обладнані для всіх представників маломобільних груп населення. Реєстрація здійснюється через застосунок RaceNext. Охочі долучитися до марафону можуть вибрати дистанцію 5 км, 10 км, 21 км, 42 км та забіги для дітей на 500 та 100 метрів.

Тільки за два останні роки війни 300 000 українців отримали статус людей з інвалідністю. Всі події і простори навколо мають стати безбар’єрними. І марафони так само мають стати доступними, відповідати запиту українського суспільства. Ми бачимо, що на відомих марафонах у Нью-Йорку та Лондоні вже є дистанції для людей на кріслах колісних, і вони мають рівні з іншими марафонцями можливості у подоланні дистанцій та встановленні рекордів. Біг в Україні має стати доступним, тому цього осіннього бігового сезону ми вперше організовуємо марафон з можливістю бігати усім. Ми хочемо показати, що мрія не має бар’єрів і кожна людина може бути марафонцем», — говорить Інна Поперешнюк, співзасновниця Нової пошти, учасниця та організаторка марафонів.

У відеоманіфесті проєкту знялися:

волонтерка та фотографка Еліна Околіт, яка понад рік бере участь у забігах на кріслі колісному;

військовий медик та учасник національної збірної «Ігор нескорених 2025» Ярослав Шаркий, який почав займатися бігом після протезування;

призер чемпіонатів світу на спринтерській дистанції Василь Закревський, який має порушення зору;

мама трьох дітей Ірина Зінченко, для якої біг став способом відновлення після пологів.



Коли я вирішила займатися бігом, не так важливо було вибрати кросівки, як змінити шини на моєму кріслі. Біг допомагає мені емоційно перезарядитися, впорядкувати думки. Саме він допоміг мені, коли довелося залишити дім в окупації, — розповідає Еліна Околіт, фотографка та волонтерка, яка пересувається на кріслі колісному. — Поки що найбільша дистанція, яку я долала, — 24 кілометри заради підтримки наших військових. Зараз у мене є мрія, яку я готуюся втілити, — подолати марафонську дистанцію 42 кілометри. І безбар’єрність локації для мене дуже важлива».

Марафон відбудеться в Києві на ВДНГ. Стартове містечко облаштують пандусами та адаптованими інформаційними вказівниками, розмістять стійку швидкої реєстрації та безбарʼєрну сцену для нагородження учасників, організують місця для догляду за дітьми та для годування тварин, впровадять альтернативні сигнали старту забігів для людей з порушенням зору та слуху тощо. До проведення події також залучать перекладачів жестовою мовою та спортивних супровідників.

Разом із Новою поштою та NewRun ми перевірили локації, щоб якнайкраще облаштувати стартове містечко: від безбарʼєрних входів і бігових трас до збільшених роздягалень і вбиралень для доступу на кріслах колісних і з тримачами для милиць, — розповідає Світлана Гнатюк, експертка громадської організації «Безбарʼєрність». — До того ж сайт проєкту адаптований так, щоб люди з порушенням зору могли прочитати його через програми озвучування тексту, а контрасти кольорів, розташування та розмір текстів й інші елементи відповідають правилам безбар’єрної комунікації, щоб кожна людина мала можливість дізнатися про марафон та зареєструватися».

Учасники марафону отримають стартовий набір, який містить рюкзак, стартовий номер і кріплення для нього, електронний чип, гід учасника, пляшку води, подарунки від партнерів та медаль фінішера.