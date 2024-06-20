"Нова пошта" завойовує світ - компанія названа найкращим поштовим оператором

На здобуття премії World Post & Parcel Awards подали заявки деякі з найвідоміших представників поштової та експрес-індустрії світу. Серед найбільших і найкращих поштових операторів світу виявилася і украінська Нова пошта, яка стала переможцем у номінації ПОШТОВИЙ ОПЕРАТОР РОКУ і нагороджена за ініціативу "Розділені кордонами, об'єднані Новою поштою".

Про це написано на сайті премії.

Нова Пошта - провідна українська компанія з експрес-доставки. Незважаючи на роботу в зоні бойових дій, минулого року компанія збільшила свою мережу в Україні на 20%, відкрила 2 242 відділення та встановила 1 853 камери схову для посилок, щоб запропонувати 27 000 пунктів обслуговування у понад 10 000 населених пунктів по всій Україні, навіть у прифронтових містах.

А ми можемо підтвердити: Нова пошта так привчила українців до оперативної доставки, що один день затримки вже здається страшенно довгим і викликає невдоволення. Але, вдумайтеся: під час війни, у дуже важкий період для країни ми отримуємо поштові відправлення за лічені дні, майже у будь-який населений пункт. І це говорить про високу якість роботи української компанії.

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