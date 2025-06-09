"Підтримати"
Тренди:
Новини
Розпочався новий обмін полоненими - він проходитиме у декілька етапів
ЄС зацікавився порносайтами через відсутність перевірки віку користувачів
Друга зустріч у Стамбулі: про що домовилися Україна і Росія
Лех Валенса відреагував на обрання президентом Польщі Кароля Навроцького
У Литві вперше з часів Другої світової з'явилися німецькі танки
На Київщині під час російської атаки загинула мама-лелека, прикривши собою пташенят
В ніч на 24 травня ППО знищили 245 російських дронів і 6 ракет
Європарламент підтримав введення мит для товарів із РФ і Білорусі
Італія передає Україні 400 списаних БТР - чи боєздатні ці машини?
Франція закликала до нових масштабних санкцій проти Росії у разі зриву перемовин у Стамбулі
Франція закликала до нових масштабних санкцій проти Росії у разі зриву перемовин у Стамбулі
Рада ІКАО в Монреалі визнала Росію винною в катастрофі рейсу MH17 у 2014 році
Перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2025 - де його побачити в Україні
Закон про ратифікацію угоди про копалини з урядом США підписано президентом
У Німеччині парламент обрав нового канцлера - вже сформовано уряд
Всі новини
Війна / Політика / Головні новини

Розпочався новий обмін полоненими - він проходитиме у декілька етапів

23:09, 09 чер 2025
5
Версія для друку

 

Україна повертає своїх: розпочався процес повернення відповідно до стамбульських домовленостей. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

"У другий день свята Трійці вдалося повернути наших громадян. Це — молоді українці до 25 років, переважно 2000 років народження. Це воїни ЗСУ, ДПСУ, НГУ, ТРО. Є повернуті захисники морської піхоти України, десантно-штурмових військ. А також є ті оборонці, які потрапили у полон у Маріуполі", - написав він у Фейсбуці.

Переважна більшість із повернутих перебувала у неволі з 2022 року, є ті, хто потрапив у полон у перші дні повномасштабного вторгнення.

Обмін полоненими продовжиться у декілька етапів.

[media=]

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Фото / Київ
20-08-2024, 22:18
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще