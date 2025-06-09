Розпочався новий обмін полоненими - він проходитиме у декілька етапів

Україна повертає своїх: розпочався процес повернення відповідно до стамбульських домовленостей. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

"У другий день свята Трійці вдалося повернути наших громадян. Це — молоді українці до 25 років, переважно 2000 років народження. Це воїни ЗСУ, ДПСУ, НГУ, ТРО. Є повернуті захисники морської піхоти України, десантно-штурмових військ. А також є ті оборонці, які потрапили у полон у Маріуполі", - написав він у Фейсбуці.

Переважна більшість із повернутих перебувала у неволі з 2022 року, є ті, хто потрапив у полон у перші дні повномасштабного вторгнення.

Обмін полоненими продовжиться у декілька етапів.

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