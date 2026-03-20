Намисто подій від Ксенії Грабар - календар березня

Продовжуємо проєкт, започаткований на нашому сайті Ксенією Грабар, харків'янкою, яку війна змусила виїхатит за кордон. Але дівчина не збирається сидіти там просто так, вона розповідає людям про важливі речі, бо світ навколо - широкий і цікавий.

Отже, що відзначалося і відзначається у березні.

1 березня

Всесвітній день цивільної оборони. Ця дата — привід нагадати людям, як важливо бути готовими до надзвичайних ситуацій, і розширити свідомість населення щодо дій під час пожеж, стихійних лих, техногенних аварій тощо. В цей день в різних країнах проводять навчальні тренування та евакуації, лекції про безпеку і заходи для школярів про правила поведінки в небезпечних ситуаціях. Також, ця дата є чудовою нагодою подякувати людям, які кожен день рятують наші життя, а саме пожежникам, поліцейським, медикам та іншим.

2 березня

Продовжуємо тему рятівників! 2 березня — міжнародний день порятунку котів. Він присвячений допомозі безпритульним і постраждалим котам та націлений на привертання уваги до проблеми бездомних тварин. Крім того, це хороший привід нагадати людям про важливість відповідального ставлення до наших домашніх улюбленців і заохотити брати котів з притулків, замість того щоб купувати їх. Таким чином ви можете врятувати чиєсь життя! Якщо ви хочете долучитися до ідеї цього важливого дня, то підтримайте зоопритулки фінансово або кормом та поширте інформацію про котів, що шукають сімʼю.

3 березня

День народження Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. Цей день повʼязаний з датою її заснування — 3 березня 1866 року. Свою теперішню назву бібліотека отримала вже в незалежній Україні, а спочатку вона називалася Київська міська публічна бібліотека. Для назви обрали саме князя Ярослава Мудрого через те, що він відомий великим внеском в розвиток освіти й книжної справи в Київській Русі. Сьогодні Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого — це одна з провідних публічних бібліотек України, науково-методичний центр та місце проведення культурних подій, презентацій, виставок.

4 березня

Всесвітній день боротьби проти сексуальної експлуатації. Сексуальна експлуатація — це використання людини з метою отримання вигоди через примус, обман та зловживання її вразливим становищем. Зокрема, до цього належать торгівля людьми та примушування до діяльності сексуального характеру. На жаль, з роками еволюції та прогресу це явище не пропало, а стало лише більш поширеним, тому ми маємо привертати увагу людства до масштабів цієї проблеми. Цей день — нагода підтримати постраждалих, закликати держави посилювати захист прав людини та підвищити обізнаність про безпеку, особливо в інтернеті. Будьте обережні!

5 березня

Міжнародний день роззброєння і підвищення обізнаності про нерозповсюдження ядерної зброї. Ця дата націлена на привернення уваги світу до небезпеки ядерної зброї та важливості її обмеження. Нерозповсюдження — це політика, спрямована на заборону створювати ядерну зброю, зменшення кількості уже наявної зброї і посилювання міжнародного контролю. Цей день є важливим тому, що через свою надзвичайну силу, ядерна зброя становить величезну загрозу для всього людства і довкілля. В цей день зазвичай проводять освітні заходи та лекції, обговорюють питання міжнародної безпеки та нагадують про вирішальну роль дипломатії.

6 березня

Європейський день праведників. Це дата присвячена неймовірно сміливим людям, які рятували інших під час тоталітарних режимів і воєн, особливо під час Другої світової війни, ризикуючи своїм власним життям. Мета цього дня — вшанувати тих, хто протистояв злу і переслідуванням, надихнути суспільство на дотримання прав людини, нагадати про сміливість, гуманізм та моральну відповідальність. На честь цієї дати в багатьох країнах проводять освітні заходи та церемонії, де розповідають історії «праведників» — тих, хто допомагав євреям, політичним в’язням та переслідуваним групам.

7 березня

День бути почутим! Це неофіційне свято, але воно має дуже важливу і водночас просту ідею: нагадати людям про цінність уваги та слухання одне одного. Нам всім хочеться, щоб нас справді вислухали, почули і зрозуміли без тіні осуду. Емоційна підтримка та увага до інших роблять нас добрішими і допомагають краще розуміти одне одного, тому варто старатися слухати наших друзів і рідних якомога уважніше, ділитися своїми щирими думками і емоціями, а найголовніше частіше нагадувати близьким, що вони нам важливі.

8 березня

Міжнародний день боротьби за права жінок. Це свято виникло ще на початку 20-го століття, коли жінки вели активну боротьбу за своє права. Але нині воно таким, що викликає суперечки. Тому одні святкують його, а інші ігнорують. Але це все одно весняний день.

9 березня

День народження одного з найвидатніших українських письменників — Тараса Григоровича Шевченка! Цей письменник давно вже став нашим національним символом і моральним авторитетом, тому давайте згадаємо і вшануємо маленьку частину з того, що він зробив для України.

У 19-му столітті українську мову часто вважали «селянським діалектом», який зовсім не підходив для написання серйозної літератури, але своїм «Кобзарем» Тарас Шевченко довів, що наша мова дуже глибока і поетична. Фактично він заклав основу сучасної української літературної мови.

Крім того, не зважаючи на небезпеку, Шевченко відкрито виступав проти кріпацтва, самодержавства та імперської політики, за що був заарештований і засланий у солдати. Він безумовно став символом боротьби за свободу.

Також, своїми творами про гідність, памʼять про історію та любов до України він формував національну ідею та надихав діячів визвольного руху, письменників і громадських діячів.

10 березня

День Державного Гімну України. Саме 10 березня 1865 року вперше публічно була виконана пісня «Ще не вмерла Україна». Гімн був створений спільними зусиллями Павла Чубинського, який написав текст, і Михайла Вербицького, який створив музику. Спочатку це була просто патріотична пісня, а згодом вона стала державним гімном. Наш гімн — це символ державності, знак єдності народу і вираження віри в свободу. В наш час його виконують в школах, на державних святах, під час спортивних змагань, у важливі історичні моменти тощо.

11 березня

Європейський день памʼяті жертв тероризму. Цю дату було встановлено у 2004 році після трагічних подій в Мадриді, Іспанія. Цього дня через масштабні теракти в приміських потягах зупинилися життя 193 людей, а тисячі були поранені. Метою цієї дати є вшанування памʼяті загиблих, висловлення підтримки постраждалим та їхнім родинам, нагадування про важливість солідарності та співпраці між країнами. В цей день в різних країнах Європи проходять хвилини мовчання, памʼятні церемонії, дискусії про мир і права людини. Тероризм не має виправдання, а памʼять про трагедії має обʼєднувати людей навколо цінності миру.

12 березня

Ацтекський Новий рік. Саме цей день давній народ ацтеків, що жили на території сучасної Мексики, вважали початком нового календарного року. Рік в ацтеків, як і у нас, складався з 365 днів і називався Сонячним календарем, але різниця в тому, що їхній рік мав 18 місяців по 20 днів (в сумі 360 днів) і 5 додаткових «нещасливих» днів. Крім того, ацтеки ще мали так званий Священний календар, який складався з 260 днів і використовувався для релігійних передбачень. Згідно з системою цього давнього народу, повний календарний цикл повторювався кожні 52 роки, і ця подія називалася церемонією «Нового вогню». Ацтеки вірили, що наприкінці кожного циклу світ може загинути, тому проводячи церемонію, вони чекали на знак, що життя продовжить існувати.

13 березня

День коштовностей! Це неофіційне свято присвячене ювелірному мистецтву та всьому, що пов’язано з дорогоцінними каменями й металами. Його мета — нагадати про значення і символіку прикрас у культурі різних народів, тому пропоную згадати роль коштовностей в нашому житті.

Прикраси з давніх часів символізували статус і багатство, використовувалися як обереги й амулети, передавалися як родинні реліквії, дарувалися як знак любові і поваги. Наприклад, в Давньому Єгипті прикраси мали глибоке магічне та сакральне значення. Єгиптяни вірили, що коштовності можуть захищати людину, наділяти її силою богів і навіть допомагати в загробному житті. Один з найвідоміших прикладів —

14 березня

День українського добровольця. Ця памʼятна дата була офіційно впроваджена у 2017 році Верховною Радою України з ціллю вшанування мужності і патріотизму людей, які добровільно стали на захист України. Дата 14 березня вибрана тому, що саме в цей день в 2014 році перші добровольці Самооборони Майдану вирушили на тренувальну базу, щоб сформувати один із перших добровольчих підрозділів для захисту держави. Серед українських добровольців зустрічаються люди найрізноманітніших професій: студенти, підприємці, вчителі, митці тощо. В цей день часто проводять урочисті заходи та покладання квітів, вшановують пам’ять загиблих добровольців, організовують зустрічі з ветеранами та уроки мужності в школах. Цей день — символ готовності українців захищати свою свободу.

15 березня

Всесвітній день промóв і ораторського мистецтва. Ініціатором впровадження цього свята був британський підприємець Професор Саймон Гібсон у 2015 році. Він хотів об’єднати людей з різних країн через силу слова та публічних виступів. Це свято присвячене розвитку критичного мислення, вмінню переконливо висловлювати свої думки, мистецтву публічних виступів та свободі слова. Зазвичай в цей день проводять конкурси ораторського мистецтва, а учні та студенти готують власні промови. Цей день — привід згадати важливість вміння відстоювати свою позицію і мати свободу слова, яку так часто намагаються в нас забрати.

16 березня

День «Все, що ви робите — це правильно». Це неофіційне, але дуже позитивне свято, яке має жартівливо-мотиваційний характер. Воно було створене з метою підняти настрій, зменшити самокритику і нагадати людям, що їхні старання мають значення. В повсякденному житті ми часто переживаємо через помилки і надто суворо себе оцінюємо, але ж насправді досвід завжди приходить через спроби, нічого не виходить з першого разу, і це абсолютно нормально. В цей день постарайтеся підтримати когось добрим словом і дозвольте собі хоча би сьогодні не сумніватися в кожному рішенні! І не забувайте, що позитивне ставлення до себе допомагає зменшити стрес і легше справлятися з труднощами.

17 березня

День створення Української Центральної Ради (УЦР). Саме 17 березня 1917 року вважається початком діяльності першого українського представницького органу новітнього часу. УЦР виникла після Лютневої революції в Російській Імперії, об’єднавши політичні, громадські, культурні та військові сили, що прагнули незалежності України. Головою УЦР став Михайло Грушевський — відомий історик і громадський діяч. Центральна рада видала чотири важливі документи, які поступово проголосили автономію України, створення Української Народної Республіки, а згодом і повну незалежність. Сьогодні цей день — нагадування про початок української революції 1917-1921 років, прагнення українців до самоврядування та боротьбу за незалежність.

18 березня

Всесвітній день переробки. Це свято було започатковане міжнародною організацією Global Recycling Foundation у 2018 році з ціллю показати, що переробка є неймовірно важливим ресурсом для нашої планети, і привернути увагу до зменшення кількості відходів, повторного використання матеріалів, збереження природних ресурсів та боротьби зі зміною клімату. Всі ми знаємо, що переробка допомагає економити енергію, зменшувати забруднення повітря та води, скорочувати кількість сміття на звалищах і зберігати ліси, тому в цей день буде дуже корисно, наприклад, почати сортувати сміття вдома, здати старі батарейки на переробку або прийняти участь у прибиранні території. Дії абсолютно кожної людини можуть мати вплив на стан нашої планети Земля!

19 березня

Міжнародний день «Почитай мені»! Він присвячений підтримці читання вголос та розвитку любові до книг, і пов’язаний з освітніми і дитячими програмами які заохочують дорослих читати дітям. Читання дітям розвиває їхню уяву та мовлення, розширює словниковий запас, покращує памʼять, а також зміцнює емоційний зв’язок між поколіннями. Абсолютно всі можуть долучитися до цього свята! Батьки можуть почитати дітям книгу перед сном, учителі — організувати читання в класі, а діти і підлітки —

20 березня

День весняного рівнодення. В цей день тривалість дня і ночі майже однакова по всій планеті! Це астрономічна подія, коли сонце розташоване прямо над екватором Землі, а в Північній півкулі починається астрономічна весна. Після цієї дати світловий день поступово стає довшим за ніч. У багатьох народів весняне рівнодення символізує оновлення природи, новий початок, пробудження після зими, надію та відродження, тому з ним повʼязують різноманітні свята та обряди. Весняне рівнодення — це одна із чотирьох ключових астрономічних подій року разом із літнім і зимовим сонцестоянням та осіннім рівноденням. В цей день саме час подумати про нові цілі та плани на рік.

21 березня

Всесвітній день поезії. Це свято було впроваджене міжнародною організацією ЮНЕСКО в 1999 році з метою підтримати поезію та підкреслити її значення в культурі й суспільстві. Всім нам знайоме відчуття, коли ми читаємо вірш і розуміємо, що він ідеально передає наші емоції й почуття, що в ньому ми бачимо себе. Інколи вірші нас надихають на зміни і творчість, а деякі допомагають краще зрозуміти автора. Поезія зробила величезний внесок у розвиток культури та національної ідентичності різних народів, тому дуже важливо популяризувати й підтримувати її, а також нагадувати про силу художнього слова.

22 березня

Міжнародний день байдикування! Це неофіційне та жартівливе свято, але не дивлячись на це, воно має дуже важливу ідею — нагадати людям про важливість відпочинку. В сучасному світі люди часто перевантаженні навчанням, роботою та обов’язками, тому в цей день дозвольте собі зробити паузу в напруженому графіку, провести час без поспіху і загалом трохи відпочити від справ. Якісний відпочинок допомагає нам відновити енергію, зменшити стрес та покращити концентрацію, а ніяка продуктивність не можлива саме без нього.

23 березня

Продовжуючи тему неофіційних, але дуже позитивних свят — Міжнародний день «Окей»! «ОК» є одним з найвідоміших і найуживаніших слів на планеті. В багатьох мовах світу його використовують для вираження згоди, прийняття та підтримки. Ось так одне просте й коротке слово може допомогти швидко та зрозуміло спілкуватися між людьми різних культур і країн! В наш час «ОК» використовують не тільки в повсякденному спілкуванні та в інтернеті, а навіть у ділових листуваннях.

24 березня

І знову неофіційне, але важливе свято — міжнародний день досягнень (День відмінника). Воно присвячене людям, які докладають великих зусиль до навчання, роботи та особистого розвитку, досягаючи високих результатів. В цей день ми визнаємо старанність, наполегливість та мотивацію до саморозвитку. Це свято відзначають

25 березня

День служби безпеки України (СБУ). Цей день було встановлено Указом Президента України у 2001 році. Це професійне свято працівників неймовірно значущої служби, що забезпечує державну безпеку та захист національних інтересів. СБУ займається контррозвідкою, боротьбою з тероризмом, протидією загрозам національній безпеці, боротьбою з диверсіями та кіберзагрозами. Давайте вшануємо працю цих сміливих громадян, а також памʼять про співробітників, що загинули під час виконання обов’язків.

26 березня

І одразу після цього йде ще одне важливе державне свято — День Національної гвардії України. Саме 26 березня 1991 року Верховна Рада України ухвалила закон про створення Національної Гвардії для захисту країни. У 2000 році НГУ було розформовано, а у 2014 році знову відновлено через початок російської агресії проти України. У 2015 році Президент України офіційно встановив це свято з ціллю визнання величезної ролі НГУ в захисті нашої Батьківщини. НГУ захищає територіальну цілісність України, обороняє громадський порядок, бореться з терористичними угрупуваннями та займається охороною важливих державних обʼєктів. Цей день — нагода вшанувати загиблих гвардійців та висловити працівникам подяку за службу.

27 березня

Тепер повертаємось до теми мистецтва, тому що 27 березня — Міжнародний день театру! Це свято акторів, режисерів, драматургів, сценографів, костюмерів, освітлювачів та всіх, хто причетний до створення магії на сцені. Ну і звісно ж глядачів! Головною ідею дня є підкреслення значення театру як мистецтва, що об’єднує людей та сприяє культурному обміну. Щороку хтось з відомих театральних діячів пише звернення до митців і глядачів з усього світу, так зване Міжнародне послання до Дня театру. Театр — це унікальний вид мистецтва, тому що все відбувається «тут і зараз». Ми маємо чудову можливість в реальному часі поспостерігати за акторами, їхніми емоціями та діями, що робить цей вид творчості найживішими та найщирішим. В Україні ставлять вистави всіх можливих жанрів, від класичних драм до сучасних експериментальних постановок, тому ця дата — прекрасна нагода сходити в театр!

28 березня

Далі міжнародний день жінок у музиці! Він присвячений вшануванню величезного внеску жінок у розвиток музичного мистецтва. Хоча протягом століть жінки, так само як і чоловіки, створювали музику, виступали, диригували та продюсували, їхній внесок часто недооцінювали або просто ігнорували. Це свято допомагає підтримати рівність у музичній індустрії, звернути увагу на жінок в цій сфері та надихнути молодих дівчат займатися музикою. Пропоную згадати дуже маленьку частину відомих жінок-музиканток!

Едіт Піаф — символ французького шансону. Марія Каллас — одна з найвидатніших оперних співачок 20 століття. Клара Шуман — видатна німецька піаністка й композиторка.

29 березня

Продовжуємо тему музики — Всесвітній день фортепіано! Цікавий факт: це свято відзначається саме 29 березня, тому що це 88-й день року, і саме такою є кількість клавіш у стандартному фортепіано. Ця дата об’єднує піаністів, композиторів, майстрів інструментів та слухачів з усього світу. В цей день в різних країнах проходять концерти, онлайн-проєкти та творчі колаборації. Фортепіано — універсальний інструмент, тому що його можливості дозволяють одночасно виконувати мелодію, гармонію й акомпанемент!

30 березня

Далі ще одне свято, повʼязане з екологією — Міжнародний день без відходів (Zero Waste). Його мета — привернути увагу до проблеми надмірного споживання та накопичення сміття і популяризувати відповідальне ставлення до ресурсів. Що року у світі утворюються мільярди тон відходів, значна частина пластику потрапляє в океан, а надмірні відходи забруднюють повітря, ґрунти і воду, шкодять тваринам та жахливо впливають на клімат. Філософія «нуль відходів» закликає повторно використовувати речі та обирати багаторазові альтернативи, а також загалом зменшувати споживання. Якщо ви хочете долучитися до цього дня, то можете спробувати використовувати багаторазову

31 березня

І трохи романтики наостанок — вежу офіційно відкрили для публіки. Її проєкт розробив інженер Гюстав Ейфель зі своєю командою. Взагалі-то, спочатку дуже багато парижан критикували споруду через її незвичність, але всі ми знаємо, що тепер Ейфелева Вежа — головний символ не тільки Парижу, а й всієї Франції.

Ось декілька цікавих фактів: висота всієї вежі разом з антеною становить приблизно 330 метрів, на вежі є три оглядові майданчики, а вночі вона сяє тисячами вогників!

Ксенія Грабар, Німеччина-Україна, InfoKava