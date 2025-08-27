"Підтримати"
Війна / Головні новини

В Україні розкидано мільйон мін, а замінована площа більша за Англію

22:19, 27 сер 2025
З початку повномасштабного вторгнення, за даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, від мін та залишків вибухових пристроїв постраждали майже 1 000 людей, з них 359 загинули, включно з щонайменше 18 дітьми, зазначає The Guardian.

Експерт ООН з розмінування Пол Хеслоп вказує, що в Україні вже розкидано понад 1 мільйон мін, і що російські війська «масово мінували» частини країни під час відступу. Це включає великі протитанкові міни з натискними детонаторами, які містять значно більше вибухівки (5–10 кг) і активуються важчими транспортними засобами, такими як машини, танки чи військові вантажівки.

«Також є величезна кількість невибухлих снарядів, ракет, гранат, мінометів після боїв, особливо в буферній зоні, де артилерія має радіус дії приблизно 30 кілометрів», — каже Хеслоп. «Під час очищення територій ми стикаємося з рівнем складності та масштабами, яких раніше не бачили».

Україна приєдналася до Польщі, Фінляндії, Естонії, Латвії та Литви, нещодавно оголосивши про вихід з Оттавської конвенції, яка регулює та обмежує використання більшості типів мін. Причиною названо загрози з боку Росії, з якою ці країни мають спільний кордон.

У випадку України занепокоєння є багатогранним, оскільки уряд продовжує операції з розмінування навіть у той час, як розглядає можливість використання мін для стримування російського наступу.

Як зазначав раніше Інститут міжнародних політичних досліджень (ISPI), російське повномасштабне вторгнення перетворило родючі сільськогосподарські землі України на найбільш заміновану територію з часів Другої світової війни. Нині Україна вважається однією з найбільш забруднених мінами та вибухонебезпечними залишками війни (ВЗВ) країн у світі.

Станом на червень 2025 року понад 139 тисяч квадратних кілометрів земель, що становить майже чверть усієї площі країни та перевищує розміри Англії (130 тис. кв.км), вважаються забрудненими мінами та ВЗВ. Понад шість мільйонів українців живуть у цих районах або поблизу них, причому найбільше постраждали сільськогосподарські регіони, зокрема Харківська, Сумська та Запорізька області. Існує величезна загроза для екосистем, адже крім вибухонебезпечних предметів, у землі і водоймах перебуває величезна кількість отруйних речовин та таких, що впливають на стан грунту та води.


