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В ніч на 24 травня ППО знищили 245 російських дронів і 6 ракет

12:24, 24 травень 2025
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У ніч на 24 травня (із 20.30 23 травня) противник здійснив удар по Україні із застосуванням 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із районів Таганрог, Єйськ, Брянськ – РФ, ТОТ Криму. Атаковано Київ, Дніпропетровщину, Одещину та Запорізьку область.

Про це повідомляють Повітряні Сили України.

Станом на 8.30 протиповітряною обороною було збито 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (Київ) та знешкоджено 245 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 128 з них було збито вогневими засобами ураження, 117 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).

Протягом ночі ворог атакував 250-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, ТОТ Криму.

Основним напрямком ворожої атаки була столиця України місто Київ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Донеччина та Запоріжжя.

Внаслідок атаки по Одеському порту загинули троє людей. У Києві і Київській області є поранені.


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