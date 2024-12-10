Росія розстріляла 109 українських військовополонених - Дмитро Лубінець

Україні вдалося офіційно підтвердити, що з початку 2024 року російські загарбники розстріляли 109 українських військовополонених Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

"Нам вдається більше офіційно зафіксувати порушення прав українських військовополонених, розстрілів, цинічних розстрілів впритул, на жаль. Тільки за 2024 рік вдалося офіційно підтвердити, що росіяни розстріляли 109 українських військовополонених. Якщо за попередні роки вдалося зафіксувати загальну кількість 177, то ви розумієте, що в порівнянні з 2024 роком це було зроблено багато менше", - розповів він.

Лубінець наголосив, що РФ часто порушує права полонених українських військових, зазначивши, що дієвої реакції з боку міжнародного середовища на це немає.

"На жаль, я не міг виходити і публічно показувати ці приклади цинічного порушення міжнародного гуманітарного права, Женевських конвенцій, коли нам вдавалося це зафіксувати - ми це робимо", - додав омбудсмен.

Раніше стало відомо, що Лубінець мав зустріч із омбудсменкою РФ Тетяною Москальковою та представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста. Він сподівається, що її результати можна буде побачити до нового року.

Джерело: Еспресо