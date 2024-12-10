"Підтримати"
Тренди:
Новини
В Україні посиляться обмеження щодо карткових переказів - ліміти зменшаться
У Запоріжжі з-під завалів дістали двох жінок, які додзвонилися на "101"
Хто найбільше виграв від перемоги опозиції у Сирії - експерти
Росія розстріляла 109 українських військовополонених - Дмитро Лубінець
Словаччина закриває консульство в Росії - пояснює економією фінансів
Рада прийняла закон про ліквідацію Комісії у справах грального бізнесу
США призупиняють стратегічне партнерство з Грузією
Польща будує "Східний щит" на кордоні не лише з Росією та Білоруссю, але й з Україною
Народна помста - на фронт відправлена чергова снайперська гвинтівка імені українського міста
У Франції хочуть обмежити доступ до соцмереж дітей та підлітків до 15 років
У Києві НАН України презентувала збірник «Народні пісні Кіровоградщини»
Фішингова афера з Apple ID, про яку слід пам'ятати користувачам iPhone - шахраї вже на старті
Оприлюднено імена художників, які змагаються за премію ім. М. Дерегуса у номінації "Живопис"
Які товари не підлягають обміну у магазинах навіть якщо не підійшли покупцеві
Держпродспоживслужба запустить оголошення для бджолярів, щоб запобігти загибелі бджіл
Всі новини
Війна / Головні новини

Росія розстріляла 109 українських військовополонених - Дмитро Лубінець

22:51, 10 гру 2024
3
Версія для друку

 

Україні вдалося офіційно підтвердити, що з початку 2024 року російські загарбники розстріляли 109 українських військовополонених Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

"Нам вдається більше офіційно зафіксувати порушення прав українських військовополонених, розстрілів, цинічних розстрілів впритул, на жаль. Тільки за 2024 рік вдалося офіційно підтвердити, що росіяни розстріляли 109 українських військовополонених. Якщо за попередні роки вдалося зафіксувати загальну кількість 177, то ви розумієте, що в порівнянні з 2024 роком це було зроблено багато менше", - розповів він.

Лубінець наголосив, що РФ часто порушує права полонених українських військових, зазначивши, що дієвої реакції з боку міжнародного середовища на це немає.

"На жаль, я не міг виходити і публічно показувати ці приклади цинічного порушення міжнародного гуманітарного права, Женевських конвенцій, коли нам вдавалося це зафіксувати - ми це робимо", - додав омбудсмен.

Раніше стало відомо, що Лубінець мав зустріч із омбудсменкою РФ Тетяною Москальковою та представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста. Він сподівається, що її результати можна буде побачити до нового року. 

Джерело: Еспресо


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Фото / Київ
20-08-2024, 22:18
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще