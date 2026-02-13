Намисто подій і дат - новий проєкт нашого сайту



Сьогодні ми починаємо цікавий проєкт, який нам запропонувала українка, яку війна примусила покинути рідну країну.

Ксенія Грабар – українська біженка. Вона кілька років живе в далеких горах Гарц і дуже сумує за рідним Харковом, який щодня потерпає від російської агресії. На мапі - це майже дві тисячі кілометрів, але в серці – завжди поруч… і рідна школа, і тиха вулиця, по якій вона вперше пройшлася школяркою і куди неодмінно хоче повернутися.

Дівчині легко даються іноземні мови, але вона продовжує читати і писати українською. Серед її перших спроб – казки і оповідання.

Але сьогодні ми хочемо запропонувати читачам календар цікавих подій, який склала Ксенія. На відстані, коли ти далеко від Батьківщини, історія своєї рідної країни та й усього світу сприймаються зовсім по-іншому. Події, які раніше здавалися далекими, знаходять свій відгук в сьогоденні, і кожний день відкриває забуті і не дуже сторінки календаря.

Мабуть, треба було починати з січня, Але у нас відлік з 2022 року йде зовсім по-іншому. Тому - дати починаються з лютого.

Намисто подій і дат

1 лютого 1930 року - чорний лист календара в історії українського селянства. Саме в цей день вийшла постанова ЦВК і РНК СРСР "Про заходи щодо зміцнення соціалістичної перебудови сільського господарства в районах суцільної колективізації і по боротьбі з куркульством", що стало початком масової колективізації. Селян змусили віддати свою землю і худобу, щоб обʼєднати все в колгоспи, позбавивши людей власного майна. Трохи заможнішим селянам повезло ще менше — їх виганяли з дому і відсилали в Сибір або табори, прозвавши «ворогами народу».

2 лютого 1845 року народився видатний український фізик та електротехнік Іван Пулюй. Його найбільшим досягненням вважається розробка рентгенівської трубки, що була прототипом сучасних рентгенівських апаратів, чи не першим Х-випромінювання назвав у своїх роботах «рентгенівським», але окрім цього написав близько 50 наукових праць українською, англійською та німецькою мовами, зробив перший переклад Святого Письма разом з Пантелеймоном Кулішем та Іваном Нечуй-Левицьким (Пулюй переклав Псалтир), був почесним членом наукового товариства імені Т.Шевченка і відомим громадсько-політичним діячем.

3 лютого 1929 року завершився Перший Конгрес українських націоналістів у Відні, і саме ця дата вважається офіційним моментом створення Організації українських націоналістів (ОУН). Абсолютним пріоритетом цієї спілки була незалежна українська держава, ідеологія розглядала націю як живий організм, важливіший за окрему людину, а в організації панували сувора ієрархія і культ дисципліни. Завдяки своїй активній боротьбі ОУН стала однією з найвпливовіших сил українського визвольного руху 20 століття.

5 лютого 1585 року у Львові було засновано Успенське ставропігійне братство. Товариство підпорядковувалося безпосередньо Константинопольському патріарху, що давало йому церковну автономію і захист від гніту католицької ієрархії, а виникло братство в умовах сильного тиску на православних у Речі Посполитій. Його головними завданнями були захист православної віри, освітня діяльність і розвиток книгодрукування. Львівське Свято-Успенське ставропігійне братство сприяло формуванню національної свідомості і заклало основи світської освіти в Україні.

7 лютого 1804 народився Микола Маркевич, український історик, етнограф, письменник, фольклорист, композитор. Він збирав матеріали про минуле України, особливо про східноукраїнську (козацьку) культуру, побут і народні вірування, записував народні пісні й мелодії та розвивав ідеї етнографії в Україні. Найвідомішим твором Миколи Маркевича є п´ятитомна «Історія Малоросії», де автор спробував систематично описати минуле українських земель, зокрема козацьку добу. Він був одним із перших, хто глибоко досліджував українську культуру й історію не лише як частину російської імперської традиції, а як окреме явище.

9 лютого 1918 року був підписаний Берестейський мирний договір, що стало однією з ключових подій періоду Української революції 1917-1921 рр. Мирну угоду уклали Українська Народна республіка (УНР) і країни центральних держав — Німеччина, Австро-Угорщина, Османська імперія та Болгарія в ніч з 9 на 10 лютого у місті Брест-Литовськ. Це був перший мирний договір у Першій світовій війні, який до того ж визнав незалежність Української Народної Республіки і дав гарантію військової підтримки та захисту, а УНР, в свою чергу, зобов’язалася постачати продовольство (передусім зерно) і промислову продукцію Центральним державам, які переживали кризу через війну.

10 лютого 1810 року відбулося урочисте відкриття Одеського оперного театру, що стало важливою віхою в громадському житті Одеси і всього півдня України. На початку 19 століття місто стрімко розвивалося як портовий та культурний центр, а будівництво першого оперного театру стало блискучим символом його зростання. Споруду розробив італійський архітектор Франческо Фраполлі в стилі класицизму із коринфським портиком, що нагадував античний храм і фасадом виходив до порту Одеси. Театр відкрив нову сторінку в розвитку мистецтва міста, яке вже невдовзі стало одними з провідних осередків культури.

Лютий — місяць скорботи для всіх українців

18-20 лютого…

В ці дні ми згадуємо події 2014 року і наших співвітчизників, які віддали своє життя за те, щоб Україна йшла демократичним шляхом. Майдан змінив свідомість українців і розбудив у них спрагу до волі.

20 лютого

Ця дата назавжди стала Днем Героїв Небесної Сотні, а також увійшла в нашу історію як День початку російської агресії проти України, бо саме в цей день у 2014 році почалася окупація Криму. На жаль, сила і зброя були на боці ворога.





24 лютого…

Цей день в 2022 році став чорною сторінкою календарю для всіх українців. Росія почала велику війну, яка забрала життя тисячі наших громадян. Ніхто у світі не вірив, що ми витримаємо навіть кілька днів, але завдяки українським захисникам наша країна мужньо відстоює свою незалежність.

24 лютого в Україні відзначається також Національний день молитви. 2 лютого 2025 року, через рік після повномасштабного вторгнення російських окупантів, Верховна Рада України ухвалила постанову №12412 про встановлення Національного дня молитви. В цей день ми об'єднуємося у спільній молитві за нашу Перемогу. А найголовніше для всіх – підтримати наших захисників благодійними внесками.

19 лютого відзначається День Державного Герба України, що є дуже важливою датою для української ідентичності. 19 лютого 1992 року Верховна Рада України офіційно затвердила Тризуб як Малий Державний Герб України. Цей символ використовувався ще за часів Київської Русі, слугуючи знаком династії Рюриковичів, зокрема Володимира Великого. Тризуб є символікою державної влади, єдності, а в багатьох сучасних тлумаченнях зустрічається інформація про те, що герб є стилізованим словом «ВОЛЯ». День Державного герба — це символ боротьби за незалежність та знак гідності й стійкості нашої держави.

Також, в цей день відзначається День запобігання плагіату. Боротьба з крадіжками інтелектуальної власності — це не тільки питання моралі та етики, а й виживання. Звичайно, це дуже неприємно, коли у поета крадуть вірш, а у композитора музичний твір. Але найгірше — коли майбутні фахівці використовують чужі дипломні роботи й курсові, що призводить до того,що колись біля операційного столу чи КБ-кульману авіаційного заводу може опинитись невіглас.

21 лютого - Міжнародний день рідної мови. Ця дата має дуже трагічну історію. 21 лютого 1952 року в тодішньому Східному Пакистані (нині Бангладеш) студенти вийшли на протест, вимагаючи визнати бенгальську мову державною. Влада відреагувала дуже агресивно — було відкрито вогонь, в результаті чого кілька студентів загинули. Ці події показали світові, що мова — це не просто засіб спілкування, а символ гідності та ідентичності народу. У 1999 році UNESCO проголосила 21 лютого Міжнародним днем рідної мови з метою захисту мовного розмаїття та підтримки корінних мов.

12 лютого - Міжнародний день червоної руки. Ця дата присвячена боротьбі з використанням дітей у збройних конфліктах і нагадує: діти не повинні брати участь у війнах. «Червона рука» є символом знаку протесту проти вербування підлітків у солдати. В цей день люди часто обводять свою долоню червоною фарбою і публікують фото в соцмережах, щоб привернути увагу до цієї проблеми і підвищити свідомість громадськості.

16 лютого - День військового журналіста України. Важко переоцінити мужність, героїзм і внесок журналістів в боротьбу за нашу Перемогу. Росія вкладає шалені ресурси в свою пропаганду, і саме військові журналісти протистоять цій навалі, передаючи усьому світові правду з найгарячіших точок фронту. Беззаперечно, вони заслуговують на нашу велику повагу!

Крім того, 16 лютого святкують День Незалежності наші литовські друзі, які з самого початку війни простягнули нам руку допомоги. Як і в українців, спрага до волі у литовців в крові.Саме в цей день 1918 року управління Литви підписало декларацію про незалежність, проголосивши суверенітет Литовської держави.

11 лютого

Міжнародний день жінок і дівчат у науці, який був заснований ООН у 2015 році для боротьби з гендерною нерівністю в цій сфері. Жінки становлять менше ніж 30% науковців у світі, бо гендерні стереотипи часто відлякують дівчат від технологічних напрямків. Задля підтримки, в цей день часто проводять лекції, конференції та воркшопи для студенток, а також публікують історії успішних жінок в науковій сфері.

Середина лютого – справжнє свято слухачів і глядачів!

13 лютого

Всесвітній день радіо. Без нього важко уявити наше життя, бо музика й новини подорожують з нами в авто, а ранок починається не тільки з кави, а й з радіо! І все це завдяки людям, які працюють і цій галузі: журналісти, диктори, звукооператори тощо! Вітаємо їх!

Цікаво знати, що радіо стало «хрещеним батьком» відомої на увесь світ паризької Ейфелевої вежі. Вона своїм довгим «життям» зобов’язана саме радіо. Її побудували 1889 року для Всесвітньої виставки, а пізніше планували демонтувати, але вежа виявилась ідеальним обʼєктом для антен і передавачів, ставши ключовим елементом звʼязку Франції 20 століття.

А ще з радіо пов'язаний такий казус! В 1938 році в США по радіо транслювався радіоспектакль за мотивами книги Герберта Веллса «Війна світів». Ті громадяни, які не слухалианонси і увімкнув радіо після початку трансляції, подумали, що на Землю напали марсіани і спалили Білий дім. Почалася паніка, яку ледь вийшло зупинити!

А от у серпні 1942 року стався такий випадок: в армію США взяли кілька десятків чоловіків з племені Навахо. Вони повинні були вести радіопереговори на своїй рідній мові. Японська військова розвідка полювала за перемовинами, алевона ніяк не могла перекласти і зрозуміти мову індіанців. До речі, коли російські окупанти перехоплювали переговори українців, вони теж погано розуміли, про що йде мова, особливо, якщо спілкувались захисники з Буковини, Закарпаття або Гуцульщини.

В цей же день, 13 лютого, увесь світ відзначає День народження кінокамери. Цей апарат запатентували брати Огюст та Луї Люм’єрище у 1895 році, почавши нову еру в історії людства!

14 лютого

Всесвітній день кіно! Напевно, немає в світі людини, яка б не любила і не дивилась фільми!

Пропоную згадати цікаві факти про кіно і його митців.

Перша кінострічка в світі — «Прибуття потяга на вокзал»,яку брати Люм’єри показали в 1895 році. Ця плівка тривала лише 50 секунд.

До того ж, кіно не одразу стало так називатись. В різні часи в різних країнах воно мало досить цікаві назви: кіномограф, хромограф, синематограф тощо, але перемогло чотирі літери — кіно. Це слово прийшло саме з Німеччини.

Найпопулярніший персонаж в історії кіно — Шерлок Холмс. Твори Артура Конана Дойла з цим персонажем були екранізовані 200 разів!

Найвідоміший фільм українського кінематографу — “Штольня” - перший український українськомовний трилер і фільм жахів, знятий режисером Любомиром Кобильчуком. Ця стрічка стала видатною подією у світі кіно, а її сценарій був написаний всього за одну ніч!

Першим кроком українського кіно стала німа стрічка«Запорізька Січ» (інші назви — «Напад татар на Запорізьку Січ», «Облога Запоріжжя»), знята режисером Данилом Сахненком у Катеринославі (нині Дніпро) у 1911 році. На жаль збереглися усього декілька кадрів.

Звісно ж, 14 лютого ми також відзначаємо День всіх закоханих! Давайте трохи зануримось в цікаву історію цього свята. У ІІ столітті в Римській імперії імператор Клавдій ІІ заборонив солдатам одружуватись, тому що вважав, що холостяки воюють краще, але священник Валентин почав таємно вінчати закоханих, даруючи їм можливість на сакральну обітницю любові. За це його заарештували і стратили 14 лютого, а тепер в цей день ми відзначаємо День святого Валентина і вітаємо наших коханих, шануючи памʼять того, хто дарував любов.

15 лютого - Всесвітній день компʼютера! 15 лютого 1946 року в США публічно представили перший у світі електронний комп’ютер. Він мав назву ENIAC і важив понад 27 тонн, займаючи цілу величезну кімнату! Цей компʼютер споживав неймовірно велику кількість електроенергії, але міг виконувати обчислення в тисячі разів швидше за людину. Ця дата — чудова нагода згадати про те, наскільки сильно компʼютери змінили наше життя, а також нагода поговорити про цифрову грамотність.

17 лютого

День спонтанного прояву доброти! Ця дата слугує нам нагадуванням про те, що варто старатися робити хороші вчинки якомога частіше, не сподіваючись на вигоду чи винагороду. Постарайтеся відзначити це свято, простягнувши руку допомоги незнайомій людині, підтримавши того, хто цього потребує, або просто сказавши комусь щире добре слово. Акцент цього дня стоїть саме на спонтанності — доброта має бути не обовʼязком, а внутрішнім імпульсом.

Ксенія Грабар для InfoKava

Німеччина