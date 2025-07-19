З тимчасово окупованих територій та РФ повернули одинадцять дітей





З тимчасово окупованих територій та Російської Федерації Україна повернула ще одинадцять дітей, яких примусово утримували там і не відпускали до рідних, які перебувають на підконтрольній Україні території.

Про це 19 липня повідомив у Фейсбуці омбудсмен Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що робота з повернення була дуже важкою і продовжувалася майже рік.

Діти нарешті возз'єдналися зі своїми рідними. Вони пережили складні випробування, але зараз вже вдома, в Україні. Вік дітей - від 10 до 17 років. Дехто з них чекав зустрічі з рідними майже три роки.

"Розповім історію однієї із сімей, - написав омбудсмен. - Маму 13-річної дівчинки повернули з ворожого полону у квітні 2023 року. Її дитина спільно з бабусею перебувала на ТОТ Донеччини. Дівчинка активно цікавилася, як приїхати до мами та проживати разом. Кропіткою роботою вдалося зробити все можливе, щоб сім’я возз’єдналася! Вперше від початку повномасштабного вторгнення мама та дитина побачилися!

Також нам вдалося повернути 5 дітей з однієї сім’ї. Батьки дітей були позбавлені батьківських прав, а опікун під час активних бойових дій в їхньому регіоні вивіз неповнолітніх до РФ. Певний час про долю дітей не було відомо нічого. Проте згодом вони вийшли на контакт зі своєю сестрою в Україні та повідомили, що хочуть повернутися додому. Велика родина возз’єдналася!

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA зусиллями Офісу омбудсмена за посередництва Катару в Україну нині вдалося повернути 11 дітей. Загалом від початку повномасштабного вторгнення вдома вже 1453 дитини з ТОТ та РФ.

Найменшій дитині, яку повернули сьогодні, – 10 років, найстаршій – 17 років, зазначив Лубінець.