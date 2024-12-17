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Хто правий: Альтман, який бажає заробити, чи Маск, який хоче одноосібно контролювати GPT
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Хто правий: Альтман, який бажає заробити, чи Маск, який хоче одноосібно контролювати GPT

19:39, 17 гру 2024
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Найбагатша людина планети Земля хоче володіти не тільки всіма багатствами світу, а й впливати на уми і керувати всім, що пов'язано зі штучним інтелектом. А для цього потрібно отримати повний вплив на стартап, який «вистрілив» так, що людство ще й не знає, чим це для нього обернеться - величезними благами чи не меншими трагедіями. Але перший скандал уже назрів.

Два колишні компаньйони і соратники - Ілон Маск і Семен Альтман - судяться через своє дітище - штучний інтелект. Про це пишуть El Periodico і Yahoo! Finance.

Юридична ворожнеча Ілона Маска з Семом Альтманом, яка все загострюється, може стати гальмом для стрімкого сходження OpenAI на вершину світу штучного інтелекту. Два колишніх соратники тепер залучені до неабиякої битви за розвиток штучного інтелекту і претендують на перемогу в судовому розгляді з приводу майбутнього OpenAI, організації, яку Маск і Альтман заснували разом у 2015 році. Згодом їхній дует розпався і, як бачимо, з великим галасом.

Маск, який тепер керує конкуруючою компанією з розробки штучного інтелекту під назвою xAI, намагається переконати федерального суддю винести заборону, що завадила б творцю чат-бота ChatGPT перетворитися на комерційну компанію. У позові, поданому Маском у серпні, OpenAI також звинувачують у тому, що вона ставить прибуток вище за свою первісну некомерційну місію з просування штучного інтелекту в такий спосіб, щоб це приносило користь усьому світу.

«Я думаю, той факт, що Маск запросив попередню судову заборону, підвищує ставки», - сказав Роб Розенберг, колишній головний юрисконсульт Showtime Networks і засновник Telluride Legal Strategies, Yahoo Finance. «Тому що якби він домігся успіху, це, безумовно, серйозно підірвало б поточні плани OpenAI».

Альтман, OpenAI та її найбільший спонсор Microsoft (MSFT), який також названий відповідачем у справі, минулого тижня назвав звинувачення Маска «неправдивими» і заявив, що у нього немає правових підстав для блокування комерційного перетворення OpenAI.
Судова тяганина розгортається, і OpenAI і Microsoft обговорюють, як розділити видобуток стартапу в галузі штучного інтелекту, коли і якщо OpenAI стане комерційною компанією.

OpenAI і Microsoft найняли інвестиційні банки Уолл-стріт Goldman Sachs (GS) і Morgan Stanley (MS) для консультацій щодо цих обговорень після того, як OpenAI закрив раунд фінансування на суму 6,6 млрд доларів, оцінивши його в 157 млрд доларів. Microsoft інвестувала 14 млрд доларів з 2019 року.

Альтман заявив, що OpenAI необхідно стати комерційною організацією, щоб залучити додатковий інвестиційний капітал. У вересні благодійна організація прогнозувала збиток у розмірі 5 млрд доларів у 2024 році.

Позов Маска може призвести до небезпечних затримок. За даними New York Times, умови останнього інвестиційного раунду благодійної організації вимагають, щоб вона на два роки відмовилася від свого некомерційного статусу або ці інвестиції були конвертовані в борг.

Маск - не єдиний конкурент, який може уповільнити хід справ OpenAI. Конкурент зі штучного інтелекту Meta (META) у четвер надіслав листа генеральному прокурору Каліфорнії Робу Бонте з проханням до штату не допустити перетворення OpenAI на комерційний бізнес.

У ньому йшлося, що дозвіл на зміну створить небезпечний прецедент.

Щоб зрозуміти нинішню ворожнечу між Маском і Альтманом, корисно дізнатися про витоки їхнього колишнього партнерства і про те, як усе розвалилося.  

Двоє чоловіків заснували OpenAI 2015 року як некомерційну організацію під назвою OpenAI Inc., що є натяком на її місію безпечного і прозорого розроблення ШІ для розвитку людства, а не гонитви за прибутком.

Маск пішов у 2018 році. Наразі в суді тривають розбіжності щодо причин цього відходу і того, що до нього призвело.

Маск стверджує, що Альтман «обманом» змусив його стати співзасновником і фінансувати OpenAI, пообіцявши, що компанія залишиться некомерційною, а потім вдався до кроків із незаконного збагачення, уклавши партнерські стосунки з OpenAI з компаніями, у яких він мав фінансовий інтерес, включно з Reddit (RDDT) і Stripe.

Однак Однак OpenAI опублікував серію раніше неоприлюднених електронних листів, у яких ідеться про те, що техномагнат намагався перетворити дослідницьку лабораторію на комерційну компанію, щоб здобути «абсолютний контроль» над нею, тобто, зробити абсолютно те, у чому звинувачує свого колишнього партнера. І якщо врахувати, що він близький до обраного президента, можна здогадатися, що він на шляху до цього.

Рада директорів OpenAI, очолювана Семом Альтманом, відкинула звинувачення, висунуті Маском, зазначивши, що в січні 2018 року магнат спробував об'єднати стартап із Tesla, компанією з виробництва електромобілів, якою він керує, і, зазнавши невдачі, у лютому пішов із посади співголови ради директорів ШІ-компанії.

У березні 2019 року OpenAI змінила свою структуру і стала мати двох керівників - некомерційного та обмежено комерційного. У листопаді 2022 року компанія запустила ChatGPT, здійснивши революцію на ринку і давши старт інвестиційному ажіотажу, що охопив технологічні гіганти і країни по всьому світу.

Засмучений цим успіхом, Маск у березні 2023 року підписав лист із закликом заморозити на пів року впровадження нових інструментів ШІ, посилаючись на «глибокі ризики для людства». Однак уже через чотири місяці він оголосив про запуск xAI, своєї власної компанії з розробки ШІ. У травні минулого року компанія залучила 6 мільярдів доларів, щоб спробувати конкурувати з ChatGPT, що також пояснює його судову боротьбу за припинення зростання компанії, яку він разом з Альтманом заснував і яка тепер є його головним конкурентом. 


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