У столичному клубі в День жалоби веселилися і танцювали



Поліція Києва розпочала кримінальне провадження з приводу проведення вечірки у день, який у столиці було оголошено Днем жалоби - після того, як через російський обстріл у столиці загинула 31 людина, у тому числі п'ятеро дітей.

Про інцидент повідомляє Поліція Києва у Фейсбуці.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому зафіксовано проведення розважального заходу в одному з закладів Голосіївського району у День жалоби за жертвами масованої атаки ворога на столицю, внаслідок якої загинула 31 людина, у тому числі п’ятеро дітей.

Поліцейські негайно прибули на місце події. Оскільки двері були зачинені, а персонал закладу на вимогу правоохоронців відмовився їх відчинити, правоохоронці провели невідкладний обшук, у ході якого виявили у приміщенні понад 30 відвідувачів та адміністрацію клубу.

Присутніх було доставлено до територіального управління поліції й правоохоронці склали на них адміністративні протоколи за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та ст. 185 КУпАП (злісна непокора законній вимозі поліцейського). Порушникам загрожує штраф або до 15 діб адмінарешту.

За фактом гучної вечірки у траурний день розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Досудове розслідування триває.

У коментарях деякі користувачі обурювалися тим, що міська рада, нібито, не має права встановлювати День жалоби. Навіть якщо не чіпати моральну складову таких публікацій, слід зазначити, що міська влада має законне право на своєму рівні оголошувати жалобу і скасовувати всі розважальні заходи на території громади.

Нагадаємо, начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат розповів про особливості масованої ракетно-дронової атаки російських військ на Київ у ніч на четвер, 31 липня. Окупанти випустили вісім крилатих ракет "Іскандер", однак силам протиповітряної оборони вдалося збити тільки три ракети цього типу.

Ігнат пояснив, що російська ракета "Іскандер-К" є не менш небезпечною, ніж балістична "Іскандер-М", оскільки в неї також час підльоту невеликий.

"Запускали росіяни "Іскандери" з Курської області, яка знаходиться зовсім недалеко від Києва. Тобто часу на виявлення та реагування мало", - пояснив він. Ігнат також звернув увагу на те, що ракети летіли на наднизьких висотах.

"Росія використовувала русла річок, рельєф місцевості, ракета притискається низько до землі і після цього стає малопомітною для української ППО", - додав він.