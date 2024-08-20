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Війна / Фото / Київ

У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні

22:18, 20 сер 2024
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Цього року всі бесіди під віковим ясенем на фестивалі високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage  проходили в ореолі виставки робіт Арсена Федосенка. Талановитий фотограф, амбасадор українського вина, капітан ЗСУ, батько двох синів, чоловік, син - Арсен мріяв про власну виставку на цьому фестивалі. Мрія здійснилась, але... 

Фотовиставка «Нова історія українського вина» зустріла багато гостей, але, на жаль, без Арсена. Військовий фотограф Арсен Федосенко загинув на війні в червні цього року.

Фотографія - це завжди про світло. І він вмів знаходити його навіть в бліндажі. Мав в собі. Ніс людям. А зараз це роблять його роботи.

Про цю теплу теплу і сумну зустріч, дружина Арсена написала на своїй сторінці у Фейсбуці:

"Дякую, що Вас було так багато. Дякую за ваші посмішки і ваші сльози. За ваше світло та спілкування до комендантської. За ваші глибокі думки та спогади про Арсена. За готовність діяти і рухати ідею українського вина як маркера нашої ідентичності. Розмови про вічне під двохсотрічним ясенем і нашою Софією Київською на фестивалі Bouquet Kyiv Stage. Все як любив Арсен"…
Коли у червні прощалися з Арсеном, його друзі, рідні, побратими, творці народного проєкту надання зброї снайперам "Гвардія помсти" вирішили, що обов'язково на фронті повинна воювати снайперська гвинтівка його імені. І вона вже воює: через приціл гвинтівки "Арсен Федосенко" працює снайпер.

 

 

Фото:  Денис Кирій-Федосенко

           Дмитро Батищев

    Джерело: InfoKava


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