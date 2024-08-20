У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні

Цього року всі бесіди під віковим ясенем на фестивалі високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage проходили в ореолі виставки робіт Арсена Федосенка. Талановитий фотограф, амбасадор українського вина, капітан ЗСУ, батько двох синів, чоловік, син - Арсен мріяв про власну виставку на цьому фестивалі. Мрія здійснилась, але...
Фотовиставка «Нова історія українського вина» зустріла багато гостей, але, на жаль, без Арсена. Військовий фотограф Арсен Федосенко загинув на війні в червні цього року.
Фотографія - це завжди про світло. І він вмів знаходити його навіть в бліндажі. Мав в собі. Ніс людям. А зараз це роблять його роботи.
Про цю теплу теплу і сумну зустріч, дружина Арсена написала на своїй сторінці у Фейсбуці:
Фото: Денис Кирій-Федосенко
Дмитро Батищев
Джерело: InfoKava