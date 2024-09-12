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Суспільство / Технології

Українцям сподобалося одружуватися онлайн. Але не всім

14:16, 12 вер 2024
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Новий сервіс "Шлюб онлайн" в Дії став трендом тижня. За 3 дні зроблено 416 тис. пропозицій, 1247 пар подали заяви, 197 пар уже одружилися. 

"Українці одружуються з "Дією". Шлюб онлайн - революційний сервіс, і за популярністю бачимо, що дуже потрібний - лише за перші 24 години ви забронювали дати шлюбів на 2 місяці вперед! А пропозиція в "Дії", без перебільшень, стала трендом тижня, повідомив у Telegram у четвер віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.  

З його слів, результати за 3 дні в цифрах такі:

416 133 пропозиції зробили користувачі. "Цікаво, що позитивних відповідей лише 49 282, тому спробуйте ще раз", - зауважив Федоров. 
1 247 пар подали заяви про шлюб.

197 пар уже одружилися із запуску бети.

"Цифровізація не лише спрощує життя, а й допомагає створювати сім’ї", - вказав віцепрем'єр.

При цьому він додав, що особливе задоволення після кожного запуску дивитися меми, які створюють українці. Є дуже смішні.


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