Українці можуть подати заяву до реєстру збитків через "Дію"

Віднині українці можуть подати заяву до Реєстру збитків про пошкоджене або зруйноване російською агресією житло через портал "Дія". Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Реєстр стане основою майбутніх репарацій.

Він зазначив, що раніше для подання заявки необхідна була реєстрація житла в ДРРП та наявність акту комісійного обстеження майна. Зараз же процедуру спростили, її можна пройти навіть якщо:

право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав;

місцева влада не надавала акт про пошкоджене майно та не було подачі на єВідновлення;

житло знаходиться на захоплених росіянами територіях або в зоні активних бойових дій.

Нагадаємо, Міжнародний реєстр збитків у Гаазі запрацював 2 квітня. Через нього зможуть звернутися із заявою всі українці, які постраждали від російської агресії.