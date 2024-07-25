В Україні з'явився ресурс "Хочу к своим" - про колаборантів, яких можна обміняти на полонених

В Україні запущено новий онлайн ресурс "Хочу к своим", де публікується інформація про колаборантів, які були засуджені в Україні та бажають виїхати до Росії. Ініціатива створена з метою обміну цих людей на українських цивільних громадян, які перебувають у російських місцях несвободи.

Над проєктом спільно працювали Головне управління розвідки (ГУР), Служба безпеки України (СБУ) та Офіс омбудсмена України. Його презентація відбулася у Києві у четвер, 25 липня, повідомляє кореспондент OBOZ.UA.

На сайті вже розміщена інформація про 200 колаборантів, які погодилися на обмін. Всі вони дали дозвіл на оприлюднення своїх даних. Однією з цілей проєкту, як зазначив представник ГУР, керівник робочої групи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов є допомога охочим виїхати до Росії, не обмежуючись лише російськими громадянами.

Проєкт також має на меті надати можливість українцям, які досі співпрацюють з ворогом, припинити таку діяльність на визначених умовах через спеціальну форму на сайті.

Окрім того, громадяни, які мають інформацію про діяльність ворожих агентів, можуть поділитися нею через цей ресурс.

Зазначається, що це важлива гуманітарна ініціатива, спрямована на підтримку тих, хто з певних причин хоче виїхати до Росії, шляхом подання заявки через спеціальну форму на сайті.

За словами речника СБУ Артема Дегтяренка, з початку повномасштабного вторгнення було відкрито понад 7400 кримінальних проваджень щодо колабораціонізму.

"З початку повномасштабного вторгнення відкрито понад 7400 кримінальних проваджень щодо колабораціонізму. Понад 200 осіб з цього проєкту погодилися опублікувати особисту інформацію, а понад 500 осіб загалом надали українській стороні особисту інформацію, погоджуючись на обмін", – зазначив він.

Примітно, що від початку повномасштабної війни вдалося повернути на батьківщину 3405 українців.

Як повідомлялося, 17 липня з російського полону повернулися ще 95 українців ‒ 88 рядових і сержантів, а також семеро офіцерів. Серед них 49 воїнів ЗСУ, 21 нацгвардієць, 10 військових моряків, семеро із Сил територіальної оборони, п’ятеро прикордонників, двоє з Державної спеціальної служби транспорту й один оборонець із добровольчого формування територіальної громади.