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ДСНС попереджає українців про дуже небезпечні осколкові авіабомби

20:27, 13 чер 2024
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ДСНС повідомляє про небезпечні боєприпаси, якими останнім часом почали закидувати російські окупанти наші населені пункти. Попередження стосується кожного: будьте дуже обережні і не намагайтеся самостійно прибрати ці "кульки" з місця, де ви їх знайшли.

Це кулькові осколкові авіаційні бомби ШОАБ-0,5. Ними ворог дистанційно мінує нашу землю! 

Зовні вони схожі на невеликий м’ячик сріблястого кольору. Своїм виглядом можуть привертати увагу дітей. Тож попередьте про небезпеку близьких!

Такі авіабомби застосовує рф. Одна касета РБК-500 містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0,5 масою по 400 грамів кожна.

Мають велику зону ураження: коли розлітаються та падають на землю, частина з них не детонує. Тож від будь-якого дотику можуть розірватися, хоча сейсмічного датчика не мають. 

Нам усім треба бути дуже уважними. У жодному разі не можна наближатися та торкатися вибухонебезпечних предметів. 

Одразу повідомляйте про такі знахідки на 101. Наднебезпечну роботу — знешкодження ВНП — виконують тільки сапери!

InfoKava за матеріалами ДСНС


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