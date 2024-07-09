На момент ракетного удару в Охматдиті перебувало 627 хворих дітей

Через ракетну атаку на НДСЛ "Охматдит" було поранено вісім дітей, уникнути масових жертв допомогло скоординоване переведення дітей в укриття.

"Великої кількості жертв вдалося уникнути тільки завдяки скоординованій роботі всього колективу лікарні і тому, що пацієнтів своєчасно перевели в укриття", - повідомило Міністерство охорони здоров'я з посиланням на міністра Віктора Ляшка.

МОЗ уточнює, що на момент атаки в клініці перебувало 627 дітей.

Після ракетної атаки 94 пацієнти були переведені до інших клінік Києва, зокрема до дитячих лікарень №1, №2, №4 і №7, Інституту нейрохірургії, Центру дитячої кардіології та кардіохірургії, Національного інституту раку, Перинатального центру №7, а також до приватних клінік "Денис" і "Добробут".

У трьох уцілілих відділеннях Охматдиту на лікуванні залишаються 68 пацієнтів, 465 дітей, які потребували планового лікування, тимчасово виписані додому.

Як повідомлялося, ракетний удар росіян у понеділок пошкодив в "Охматдиті" чотири лікувальні та один адміністративний корпус. Поранено близько 50 осіб, два медики загинули. Повністю зруйновано корпус токсикології з відділенням хронічних і гострих інтоксикацій, де проводиться діаліз. У старому хірургічному корпусі вибито майже всі вікна, пошкоджено два хірургічних і два соматичних відділення, відділення інтенсивної терапії та операційний блок. У новому корпусі "Охматдиту" пошкоджено 12 відділень, зокрема вісім хірургічних, п'ять онкологічних, дві реанімації, операційний блок, відділення радіології та променевої терапії. Зруйновано частину єдиної в Україні онкогематологічної лабораторії.

Нагадаємо, менше ніж за добу українці - бізнес і приватні особи - зібрали на відновлення Охматдиту 250 мільйонів гривень. Ще 100 мільйонів на першочергові роботи виділяє Кабмін. Допомогу на відновлення надасть також Євросоюз.

Джерело: Інтерфакс-Україна