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Здоров'я

МОЗ не планує обмежувальних заходів у зв'язку з збільшенням захворювань на ковід

23:03, 08 сер 2024
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Заступник міністра охорони здоровʼя - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що попри підвищення захворюваності на COVID-19 серед українців, держава поки що не планує запроваджувати обмежувальні заходи. 

Про це повідомляє Укрінформ, передає ZN,UA.

"В Україні ми бачимо, що за останній місяць зросла кількість захворювань, українці стали хворіти у три рази більше, але по абсолютній кількості пацієнтів це відносно невеликі кількості, які зараз не дають підстав для запровадження обмежувальних заходів", – наголосив Кузін.

За його словами, упродовж липня було зареєстровано більше 8 тисяч випадків COVID-19, у червні - більше 2 тисяч випадків.

"Ми це бачимо, але цей рівень не є достатнім або таким, який призводив би до введення якихось протиепідемічних заходів", – зазначив заступник глави МОЗ.

Чиновник також додав, що рівень захворюваності по регіонах залежить від щільності населення, і столиця є лідером за цим показником, так само високі показники захворюваності у Львівський, Івано-Франківській областях.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу з умовною назвою "FLiRT" передається від людини до людини швидше, ніж попередні варіанти цієї інфекції. Лікарі радять вакцинуватись, щоб запобігти захворюванню


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