На Київщині під час російської атаки загинула мама-лелека, прикривши собою пташенят

На Київщині внаслідок російської атаки 23 травня загинула мама-лелека, прикриваючи чотирьох своїх пташенят крильми. Люди прихистили їх.

“Під час атаки ворога внаслідок прильоту в одне з сіл Обухівського району, загинула мама-лелека, прикриваючи своїх 4 дитинчат крильми… Війна не жаліє нікого…”, – написала депутатка Обухівської міської ради Оксана Рак.

“Турботлива птаха з останніх сил накрила своїм тілом чотирьох лелеченят. Можливо це і урятувало їм життя. Малюків зняли зі стовпа. Їхню маму поховали”, – вказує жінка.

За її словами, жителька села Світлана прихистила пташенят, адже у пташиному притулку місця для них не знайшлося. Однак, фахівчиня центру надала усі необхідні консультації щодо догляду за пташенятами лелек.

Крім того, батько малюків кілька років гуляє по території Світлани. Вона підгодовувала птаха, адже водойм у тому селі немає.

“У планах випускати малечу, що підростає, на спілкування до батька, але поки про це говорити зарано, малим треба пережити стрес і набратися сил…”, – йдеться у пості.

Джерело: Букви