Розмінування та обстеження небезпечних земель в Україні прискорилося

Цьогоріч в Україні обстеження та очищення сільськогосподарських земель прискорилось у порівнянні з 2023 роком. Про це розповів заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

За його словами, в травні підрозділи урядових та неурядових операторів протимінної діяльності обстежили майже 31 тисячу гектарів земель сільгосппризначення.

Загалом з початку року демінери обстежили більш як 146 тисяч гектарів сільгоспземель, повернули в господарську експлуатацію - понад 137,8 тис. га.

Безкаравайний зазначив, що у Херсонській області за травень вдалося обстежити і повернути в експлуатацію земель, площа яких удвічі перевищує площу самого міста.

Всього в травні повернули в експлуатацію аграріям 29,8 тис. га земель сільгосппризначення. Серед них, зокрема, в Херсонській області - 26,9 тис. га.

Раніше повідомлялося, що в Україні створять державний реєстр територій, забруднених чи ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами.

Нагадаємо, країни-партнери збільшили допомогу на гуманітарне розмінування території України на понад 35 мільйонів доларів.

Джерело: Кореспондент