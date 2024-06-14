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Війна / Природа

Розмінування та обстеження небезпечних земель в Україні прискорилося

22:30, 14 чер 2024
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Цьогоріч в Україні обстеження та очищення сільськогосподарських земель прискорилось у порівнянні з 2023 роком. Про це розповів заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

За його словами, в травні підрозділи урядових та неурядових операторів протимінної діяльності обстежили майже 31 тисячу гектарів земель сільгосппризначення. 

Загалом з початку року демінери обстежили більш як 146 тисяч гектарів сільгоспземель, повернули в господарську експлуатацію - понад 137,8 тис. га. 

Безкаравайний зазначив, що у Херсонській області за травень вдалося обстежити і повернути в експлуатацію земель, площа яких удвічі перевищує площу самого міста.

Всього в травні повернули в експлуатацію аграріям 29,8 тис. га земель сільгосппризначення. Серед них, зокрема, в Херсонській області - 26,9 тис. га.

Раніше повідомлялося, що в Україні створять державний реєстр територій, забруднених чи ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами.

Нагадаємо, країни-партнери збільшили допомогу на гуманітарне розмінування території України на понад 35 мільйонів доларів.

Джерело: Кореспондент


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