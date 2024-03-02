В Україні заміновано 25 відсотків територіх

156 тисяч квадратних кілометрів території України потенційно небезпечні та потребують обстеження й розмінування. Таку оцінку ситуації висловив начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування ДСНС України Сергій Рева.

Враховуючи загальну площу України, це понад 25% територій. «Завдяки спільним зусиллям Сил Оборони та операторів протимінної діяльності, за інформацією Національного органу з протимінної діяльності, минулого року вдалося скоротити зі 174 тисяч квадратних кілометрів до 156 тисяч квадратних кілометрів територій, які на цей час оцінюються як потенційно небезпечні та потребують обстеження та розмінування», – зазначив Сергій Рева.

Піротехнічним підрозділам ДСНС з початку повномасштабного вторгнення вдалося знешкодити понад 470 тисяч вибухонебезпечних предметів на території понад 1,170 тисяч квадратних кілометрів.

«За два роки нашій службі, нашим піротехнікам вдалося знешкодити понад 470 тисяч вибухонебезпечних предметів на території у понад 1,170 квадратних кілометрів», – зазначив Сергій Рева.

Японський уряд домовився про надання допомоги у розмірі 15,8 мільярда єн, що еквівалентно 106 мільйонам доларів США. Гроші витратять на сім пріоритетних напрямків, в тому числі спрямують кошти для розмінування та спорудження тимчасових мостів.

Джерело: ZN,UA