"Підтримати"
Тренди:
Новини
Українські айтішники "поклали" найбільший електронний поштовий сервіс Росії
У Молдові прокоментували заклик Придністров'я про допомогу Росії
Ковід-19 починає переходити у стадію сезонного захворювання - Ляшко
В Україні заміновано 25 відсотків територіх
Що являє собою російський літак А-50, який нещодавно збили ЗСУ
Обережно: шахраї в інтернеті
У скільки обходиться утримання одного депутата
Незважаючи на війну, машинобудівники ДТЕК випускають вугільні комбайни
Укрзалізниця працює майже без запізнень поїздів - краще, ніж в Європі
Прихильники Росії на Київщині святкували повноліття з кадирівськими гаслами та пострілами
Словацький прем'єр Фіцо на проросійській "розтяжці" : і вашим, і нашим
Як досягти ідеального чистого гоління: дієві поради PR
Україна запропонувала Польщі план деблокади кордону
З 1 березня пенсіонерам індексують пенсії. Як саме?
Як правильно спорядити мобілізованого до лав ЗСУ - поради досвідчених воїнів
Всі новини
Війна / Природа

В Україні заміновано 25 відсотків територіх

21:35, 02 бер 2024
5
Версія для друку

 

156 тисяч квадратних кілометрів території України потенційно небезпечні та потребують обстеження й розмінування. Таку оцінку ситуації висловив начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування ДСНС України Сергій Рева.

 Враховуючи загальну площу України, це понад 25% територій. «Завдяки спільним зусиллям Сил Оборони та операторів протимінної діяльності, за інформацією Національного органу з протимінної діяльності, минулого року вдалося скоротити зі 174 тисяч квадратних кілометрів до 156 тисяч квадратних кілометрів територій, які на цей час оцінюються як потенційно небезпечні та потребують обстеження та розмінування», – зазначив Сергій Рева.

Піротехнічним підрозділам ДСНС з початку повномасштабного вторгнення вдалося знешкодити понад 470 тисяч вибухонебезпечних предметів на території понад 1,170 тисяч квадратних кілометрів.

«За два роки нашій службі, нашим піротехнікам вдалося знешкодити понад 470 тисяч вибухонебезпечних предметів на території у понад 1,170 квадратних кілометрів», – зазначив Сергій Рева. 

Японський уряд домовився про надання допомоги у розмірі 15,8 мільярда єн, що еквівалентно 106 мільйонам доларів США. Гроші витратять на сім пріоритетних напрямків, в тому числі спрямують кошти для розмінування та спорудження тимчасових мостів. 

Джерело: ZN,UA


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще