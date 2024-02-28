Що являє собою російський літак А-50, який нещодавно збили ЗСУ

Ми всі із задоволенням сприйняли кілька днів тому звістку про знищення нашими воїнами російського літака А-50. Але щоб зрозуміти, який, насправді, здійснили подвиг українські Збройні Сили, треба знати, що являв собою цей "літаючий розвідник". Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" (у соцмережах його знають під ім'ям Злий одесит) розповів про цей літак.

Літак А-50 - це літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління, що забезпечував контроль повітряної обстановки та управління оперативно-тактичною авіацією.

Завдяки цьому літаку російські окупаційні війська не тільки отримували інформацію про присутність у повітряному просторі України тактичної авіації ЗС ЗСУ, а й дізнавалися про пуски ракет з української сторони, отримували цілевказівку для своєї тактичної авіації та ракетних ударів і навіть підвищували дальність ураження комплексів ППО ЗРС С-400.

Ці літаки вироблялися з 1985 року, але станом на сьогодні в Росії їх виробництво відсутнє. Загалом таких літаків у складі ПКС РФ - 9, але 1 з них на нескінченній модернізації, 2 потребують ремонту, 1 зазнав ушкоджень ударним дроном радіотехнічного комплексу "Джміль" у Білорусі, а 14 січня один з них пішов у вічне піке - його було збито.

Фактично, до 23 лютого 2023 року повністю боєздатними були тільки 4 літаки А-50... Були.

Вартість одного такого літака оцінюють у середньому в $400 млн, але з урахуванням їхньої рідкісності та неможливості виробництва, вона набагато більша, і якщо я скажу, що її можна збільшити вдвічі, то навряд чи помилюся.

Джерело: Телеграм-канал Олександра Коваленка