Трамп все песимістичніше оцінює свою спроможність зупинити війну Росії проти України





Президент США Дональд Трамп дедалі песимістичніше оцінює перспективи завершення війни між Росією та Україною та можливість зустрічі Володимира Путіна і Володимира Зеленського. За словами представників його адміністрації, президент визнає, що конфлікт виявився значно стійкішим, ніж він очікував під час передвиборчої кампанії 2024 року, коли заявляв, що зупинить війну «за 24 години».

Про це повідомляє NBC News.

Незважаючи на це, Трамп продовжує позиціонувати себе як ключового посередника. Він брав участь у телефонних переговорах із Зеленським та європейськими лідерами, де закликав припинити закупівлю російської нафти та тиснути на Китай за підтримку Москви. Минулого місяця він зустрівся з Путіним на Алясці, однак спроба домовитися про припинення вогню зазнала невдачі. Після цього Трамп приймав Зеленського і європейських партнерів у Білому домі, оголосивши про можливу зустріч українського та російського президентів. Вона так і не відбулася.

В оточенні Трампа визнають, що президент не хоче руйнувати особисті відносини з Путіним, вважаючи їх вигідними для США. За словами західних чиновників, це дозволяє йому зберігати імідж посередника, якому довіряють обидві сторони. Сам Трамп у приватних розмовах підкреслює, що Путін нібито «хоче домовитися саме зі мною, як би божевільно це не звучало».

Втім, американські експерти попереджають, що така стратегія несе ризики. Санкції, які могли б змусити Кремль до поступок, Трамп застосовує обмежено, аби не втратити статус «чесного брокера». Один із чиновників наголосив, що складність полягає у правильному виборі моменту: «Потрібно вміти вчасно посилювати санкції та відступати, коли з’являється прогрес».

Ще одна проблема — побічні наслідки санкційної політики. Представники адміністрації наводять приклад Індії: після підвищення тарифів за імпорт російської нафти відносини Вашингтона з Нью-Делі різко погіршилися. Цього тижня прем’єр-міністр Нарендра Моді взяв участь у заході в Китаї, де демонстрував теплі відносини як з Путіним, так і з Сі Цзіньпіном. За оцінкою американських чиновників, такі кадри були «не найкращими».

Колишній директор Білого дому з глобальної взаємодії в адміністрації Барака Обами Бретт Брюен охарактеризував дії Трампа ще різкіше: «Ми витратили останнє десятиліття, намагаючись створити індо-тихоокеанське партнерство, щоб обмежити агресивні дії Китаю. Трамп щойно вистрелив у це з базуки».

Таким чином, мирні ініціативи президента США опинилися в глухому куті, а його дипломатична тактика дедалі частіше викликає сумніви у партнерів Америки.