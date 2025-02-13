Трамп відмовив Україні в купівлі американської зброї за рахунок заморожених російських активів

Українські чиновники попросили адміністрацію президента США Дональда Трампа дозволити їм використовувати заморожені російські активи на суму 300 мільярдів доларів для закупівлі зброї американського виробництва, повідомляють європейські чиновники, знайомі із цим питанням.

Про це повідомляє ZN,UA.

За словами джерел, ідея арешту активів і використання їх для закупівлі американської зброї висувалася на кількох зустрічах між Україною, деякими її союзниками та командою Трампа протягом останніх тижнів. Це також було запропоновано безпосередньо Трампу, зазначило одне джерело, підкресливши, що немає жодних ознак того, що президент підтримує цю ідею, інформує Bloomberg.

Активи російського центрального банку були заморожені в рамках заходів, вжитих G7 та Європейським Союзом після того, як Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році. Вони зберігаються в основному в фінансовій компанії Euroclear в Європі.

Один європейський дипломат зазначив, що враховуючи, що більшість цих активів зберігається в Європі, це карта, яку європейці можуть використовувати в можливих переговорах щодо врегулювання ситуації в Україні. Однак кілька європейських країн раніше виступали проти цього кроку і їхня позиція не змінилася, зокрема мова йде про Німеччину, Люксембург й Бельгію.

Оскільки Трамп дав зрозуміти, що вважає, що Україна повинна оплачувати будь-яку подальшу військову допомогу США, використання цих активів могло б стати рішенням, яке також принесе користь США та їхнім оборонним компаніям, заявив один із прихильників такої ідеї.

Нагадаємо, що раніше спеціальний представник Трампа з питань України Кіт Келлог повідомляв, що Дональд Трамп не виключає можливість використання заморожених російських активів для купівлі американської зброї для України. Це один з варіантів. Втім, це було до телефонної розмови Трампа з російським диктатором, з яким вони порозумілися.